+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुर्जुधारा यातायात कार्यालयबाट समातिए ८ बिचौलिया

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १७:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुर्जधारास्थित यातायात कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई दुःख, हैरानी दिएको आरोपमा ८ बिचौलिया पक्राउ परेका छन्।
  • पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं, काभ्रे, धादिङ, मकवानपुर, बझाङ र मोरङका विभिन्न उमेर समूहका ८ जनाको नाम उल्लेख छ।
  • वृत्त थानकोटले उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए।

१७ चैत, काठमाडौं । गुर्जधारास्थित यातायात कार्यालयबाट ८ जना बिचौलिया पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरी वृत्त थानकोटबाट खटिएको टोलीले सेवाग्राहीलाई दुःख, हैरानी दिएको आरोपमा ८ बिचौलियालाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं कुलेश्वरका २५ वर्षीय पासाङ तामाङ, काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका–८ का ३० वर्षीय सुनिल लामा, काठमाडौं चन्द्रागिरि नगरपालिका–६ का २३ वर्षीय सुदीप मगर, धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–४ का २० वर्षीय बुद्ध तामाङ छन् ।

त्यसैगरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–९ का २६ वर्षीय सुमेश नेपाली, थाक्रे गाउँपालिका–४ का २४ वर्षीय अमन तामाङ, बझाङको तेलकोट गाउँपालिका–४ का १८ वर्षीय उज्जवल सिंह र मोरङको केराबारी गाउँपालिका–५ का २६ वर्षीय दिलिप राई छन् ।

उनीहरूलाई वृत्त थानकोटको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए ।

यसअघि वृत्त स्वम्भूले ७ र जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले एकान्तकुनाबाट १५ बिचौलिया पक्राउ गरेको थियो ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
गुर्जुधारा यातायात कार्यालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित