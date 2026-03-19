एमालेको प्रदर्शनमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हातपात गर्ने समातिए

१७ चैत, काठमाडौं । सडकपेटीमा हिँडडुल गरेका जेष्ठ नागरिकमाथि हातपात गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१० टाखेल बस्ने आरबी शर्मा भनिने राम शरण शर्मा बजगाईं छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि त्यसको विरोधमा उत्रिएका एमाले कार्यकर्ताले उनीमाथि हातपात गरेका थिए ।
१५ चैतमा ती नागरिकमाथि पाटन अस्पताल गाडिको सडकपेटीमा हातपात भएको थियो ।
पक्राउ परेका बजगाईंलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
