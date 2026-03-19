पाकिस्तानमा विद्यालय कब्जा गर्न खोज्ने टीपीपीका १० सदस्य मारिए

१७ चैत, काठमाडौं । पाकिस्तानमा एक विद्यालयमा कब्जा जमाउन खोज्ने १० चरमपन्थी सुरक्षा बलको जवाफी आक्रमणमा मारिएका छन् । यो पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वाहमा भएको घटना हो ।
बीबीसी उर्दुका अनुसार खैबर जिल्लाको बारा तहसिलको अलाखेलमा रहेका विद्यालयमा प्रतिबन्धित तहरिक ए तालिबान पाकिस्तान(टीपीपी) समूहका सदस्यले झन्डा फहराउन खोजेका थिए । जसमा सुरक्षा बलले जवाफी कारबाहीमा गर्दा १० जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको बताइएको छ ।
Advertisment
