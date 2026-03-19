‘मायालाई के दिऊँ बैना’ गीतलाई करोड पटक हेरियो, ‘लालीबजार’ का कलाकारले साटे खुसी

काठमाडौं । फिल्म ‘लालीबजार’को गीत ‘मायालाई के दिऊँ म बैना’ लाई युट्युबमा १ करोडभन्दा धेरै पटक हेरिएको छ । तीन साताअघि रिलिज भएको यो गीतले दर्शकको साथ पाएको देखिन्छ ।
करोड भ्यूज पाएको खुसीमा निर्माता र कलाकारले निर्माता कम्पनी षट्कोण आर्ट्सको कार्यालयमा आइतबार केक काटेर खुसी साटासाट गरे । विशेषगरि, यो गीतको सांगीतिक पक्ष र कोरियोग्राफीको प्रशंसा भैरहेको देखिन्छ ।
रिल्स र टिकटकमा यो गीतमाथि हजारौं भिडियो बनिरहेका छन् । नृत्यको स्टेपलाई पछ्याएर भिडियो बनाउनेको संख्या उच्च छ । खेम सेन्चुरी र दीपिका बयाम्बु मगरको स्वर रहेको यो गीतमा सेन्चुरीले संगीत भरेका छन् । रमेश बीजीका शब्द छन् ।
प्रदीप लामाको नृत्य निर्देशन यसमा छ । स्वस्तिमा खड्का र समाइरा थापाले आकर्षक नृत्य गरेका छन् । यम थापा निर्देशित यो फिल्मलाई म्याक्स दिपेश खत्री र रविन्द्रसिंह बानियाँले निर्माण गरेका हुन् । प्रदीप भट्टराई कार्यकारी निर्माता हुन् ।
