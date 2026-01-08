+
‘लालीबजार’ १८ बैशाखमा आउने, टिजर सार्वजनिक

२०८२ माघ २८ गते ९:१२
  • फिल्म ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन मिति १८ बैशाख २०८३ मा तय भएको छ।
  • फिल्म बर्दियाको राजापुरमा छायांकन गरिएको छ र स्वस्तिमा खड्का, रवीन्द्रसिंह बानियाँ लगायत कलाकारको अभिनय छ।
  • यम थापाको निर्देशनमा बनेको फिल्मको पटकथा र संवाद निर्देशक थापा र प्रदीप भट्टराईले तयार गरेका हुन्।

काठमाडौं । षट्कोण आर्टसको निर्माणमा बनेको फिल्म ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन मिति तय भएको छ । निर्माताले बुधबार टिजर सार्वजनिक गर्दै यो फिल्म १८ बैशाख, २०८३ मा ल्याउने घोषणा गरेका हुन् ।

बर्दियाको राजापुरमा छायांकन गरिएको फिल्ममा स्वस्तिमा खड्का, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, समाइरा थापा, मुकुन्दकुमार श्रेष्ठ, अभय बराल, आशा पौडेल, गोविन्द सुनार, आभा अर्याल, तारा शर्मा, रमेश वादी, सरस्वती अधिकारी लगायतको अभिनय छ ।

यसै फिल्ममार्फत विशाल देवकोटा र प्रसंशा सुवेदीले डेब्यु गर्दैछन् । यम थापाको कथा तथा निर्देशनमा तयार भएको फिल्मको पटकथा र संवाद निर्देशक थापा र कार्यकारी निर्माता प्रदीप भट्टराईले संयुक्त रुपमा तयार गरेका हुन् ।

अभिनेत्री खड्काको नियमित भन्दा फरक भूमिकाले ‘लालीबजार’ प्रति दर्शकको उत्सुकता बढिरहेको छ । फिल्ममा कार्यकारी निर्माता पटकथा लेखक समेत रहेका भट्टराई छन् भने म्याक्स दीपेश खत्री र बानियाँ निर्माता हुन् ।

क्रिएटिभ निर्देशक जेबी रुवाली, द्वन्द्व निर्देशक सम्राट बस्नेत, छायांकन निर्देशक सुसन प्रजापती, सम्पादक मित्रदेव गुरुङ, प्रोडक्सन हेड रुपकप्रताप अधिकारी, कलर रेनिस फागो, भीएफएक्स समिर श्रेष्ठ र सत्यम राना, ब्याकग्राउण्ड म्युजिक र मिक्सिङ रोहित शाक्य र शैलेश श्रेष्ठ, कला निर्देशक उमेश चौधरी, कस्ट्युम डिजाइनर र स्टाइलिस जानकी कडायत, मेकअप काव्या थापा, सङ्गीत प्रकाश सपुत, खेम सेन्चुरी र जयन जे वाइवाको छ ।

 

इंग्लिस प्रिमियर लिगमा न्युकासलसँग टोटनहमको हार

प्रिमियर लिग : चेल्सी र लिड्स तथा युनाइटेड र वेस्ट ह्‍यामको बराबरी

गुल्मीमा पहिलोपटक अंगीकृत नागरिकता वितरण

सरकारी ढिलासुस्ती समाधान गर्न गगनले सुनाए ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ योजना

राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दै, प्रधानमन्त्रीले चलचित्र विधेयक पेस गर्ने

सल्यानको कपुरकोटमा जिप दुर्घटना : चालकको मृत्यु, तीन घाइते

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

