इंग्लिस प्रिमियर लिगमा न्युकासलसँग टोटनहमको हार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इंग्लिस प्रिमियर लिगमा न्युकासल युनाइटेडले टोटनहम हटस्परलाई २-१ गोलअन्तरले पराजित गरेको छ।
- न्युकासलका मालिक थियाउ र ज्याकब राम्सेले क्रमशः पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा र ६८औं मिनेटमा गोल गरेका थिए।
- जितपछि न्युकासल २६ खेलमा ३६ अंकसहित १०औं स्थानमा पुगेको छ भने टोटनहम २९ अंकसहित १६औं स्थानमा छ।
२८ माघ, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा न्युकासल युनाइटेडले टोटनहम हटस्परलाई पराजित गरेको छ ।
टोटनहमलाई उसैको मैदानमा न्युकासलले २-१ गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । न्युकासलको जितमा मालिक थियाउ र ज्याकब राम्सेले १-१ गोल गरे । टोटनहमका आर्ची ग्रेले गोल गरे ।
खेलको पहिलो हाफको इन्जुरी समयको पाँचौं मिनेटमा मालिकले गोल गर्दै न्युकासललाई अग्रता दिलाएका थिए । ६४औं मिनेटमा ग्रेले गोल गरेपछि टोटनहम खेलमा फर्कियो ।
त्यसको चार मिनेटपछि ६८औं मिनेटमा राम्सेले गोल गर्दै न्युकासलको जित पक्का गरे ।
जितपछि न्युकासल २६ खेलमा ३६ अंकसहित १०औं स्थानमा छ । पराजित टोटनहम २९ अंकसहित १६औं स्थानमा छ ।
गएराति नै भएको अर्को खेलमा एएफसी बर्नमाउथले एभर्टनमाथि २-१ गोलअन्तरको जित निकालेको छ ।
प्रतिक्रिया 4