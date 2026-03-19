शेयर बजारबाट ठूला लगानीकर्ता बाहिरिने खतरा बढ्यो, सरकारको ध्यान जाओस् : रोकाय

अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते १३:०१

२३ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले शेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ता बाहिरिने खतरा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शेयर बजारमा सरकारकै त्रासका कारण ठूला लगानीकर्ताहरू बाहिरिने खतरा रहेको औल्याउँदै त्यसलाई रोक्न सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘अहिले त्रासका कारण ठूला व्यवसायी बजारबाट बाहिरिने खतरा बढेको छ । यसतर्फ सम्माननीयज्यूमार्फत म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।

सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद रोकायले सेयर बजारमा आएको गिरावटले लगानी कर्तामा नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउन सरकारले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताए ।

‘शेयर बजारमा लगानी कर्ताले करिब ३ खर्ब गुमाएका छन् । नयाँ र बलियो सरकार आईसकेपछि उद्योगी, व्यवसायी उत्साही पनि थिए । तर सरकारले उद्यागी व्यवसायी माथि गरेको एक्शनले पुँजी बजार अव बढ्न पाउँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य सृजना भएकाले नेप्सेमा लगातार उच्च अंकको गिरावट देखिएको स्टक ब्रोकर एशोसिशनले जनाएको छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै, दलको नेता चयनबारे छलफल हुने

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै, दलको नेता चयनबारे छलफल हुने
कांग्रेसले बोलायो संसदीय दलको बैठक

कांग्रेसले बोलायो संसदीय दलको बैठक
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद : सर्वोच्चमा आज पेसी

कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद : सर्वोच्चमा आज पेसी
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
कांग्रेस महाधिवेशन : ७७ वटा जिल्लामा को-को खटिए प्रतिनिधि (सूचीसहित)

कांग्रेस महाधिवेशन : ७७ वटा जिल्लामा को-को खटिए प्रतिनिधि (सूचीसहित)
कांग्रेसले थाल्यो १५ औं महाधिवेशनको तयारी, केन्द्रीय प्रतिनिधिसँग गर्‍यो अन्तरसंवाद

कांग्रेसले थाल्यो १५ औं महाधिवेशनको तयारी, केन्द्रीय प्रतिनिधिसँग गर्‍यो अन्तरसंवाद

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख
१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

