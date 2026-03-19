संसद्‌को अघिल्लो ‘रो’ खाली, मनिष झाले भने- यो चिया पसल होइन मन लागे आउने नत्र नआउने

रास्वपाका सांसद मनिष झाले भने, ‘सदन चिया पसल वा चौतारी होइन । जहाँ मन लागे आउँछु, मन लागे बोल्छु । मन लागे बस्छु नमन लागे जान्छु भन्ने होइन ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते १३:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा शीर्ष नेताहरू अनुपस्थित भएका छन् र सिट व्यवस्थापन गरिएको छ।
  • रास्वपाकै सांसद मनिष झाले सदनलाई चिया पसल होइन, विश्वविद्यालय जस्तो हुनुपर्ने आग्रह गर्नुभयो।
  • नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कुशल अविभावकको रुपमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।

२३ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा शीर्ष नेताहरू अनुपस्थित भएका छन् । अगाडिको रो मा शीर्ष नेताहरूको सिट व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यसप्रति रास्वपाकै सांसदले समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

रास्वपाका सांसद मनिष झाले भने, ‘सदन चिया पसल वा चौतारी होइन । जहाँ मन लागे आउँछु, मन लागे बोल्छु । मन लागे बस्छु नमन लागे जान्छु भन्ने होइन ।’

सदन गुरुकुल जस्तो, विश्वविद्यालय जस्तो हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘यहाँ म होमवर्क गरेर आउँछु, एउटा प्रश्न लिएर आउँछु । प्रस्ताव लिएर आउँछु र प्रस्तुतीको तयारी गरेर आउँछु । जहाँ जनताको प्रश्नले अस्तित्व पाउँछ ।’

चुनाव अगाडि साउथ एसियाको बेस्ट पार्लामेन्ट परिकल्पना गरिएको स्मरण गर्दै उनले त्यस्तो कल्पना साकार भएको भन्दै उनले भने, ‘अब संस्कार र सिद्धान्तको कुरा आएको छ ।’

अब सदनमा सिद्धान्तको बहस हुने र सबैको उत्तिकै मेहनत आवश्यक रहेको उनले बताए ।

२०१५ साल देखि नेपालमा संसदीय अभ्यास हुँदै आएको र प्रतिपक्षलाई बलियो बनाउन त्यसबेलाका नेतृत्वले समेत काम गरेको उनले स्मरण गरे ।

नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कुशल अविभावकको रुपमा काम गर्ने विश्वास रहेको पनि उनले बताए ।

धनुषा-३ : २७ हजार मतान्तरसहित निर्वाचित भए मनिष झा

धनुषा-३ : रास्वपाका झा अग्रता बढाउँदै, पछ्याउँदै कांग्रेसका निधि

धनुषा-३ मा विमलेन्द्र, जुली र मनिषले गराए उम्मेदवारी दर्ता

मनिष झाले गराए धनुषा-३ बाट उम्मेदवारी दर्ता

बालेन सरकारको सदस्य बन्न चाहन्छु, मलाई जिताउनुस् : मनिष झा

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झा धनुषा-३ बाट उठ्ने

