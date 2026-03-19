‘स्थानान्तरणकै कारण सुकुमवासीले आत्महत्या गरेको प्रमाणित भए राज्यले आवश्यक कदम चाल्छ’

झाले भने, ‘पोस्टमार्टम लगायत सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित भएर उहाँहरू स्थानान्तरण भएकै कारण आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुभयो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन बाँकी छ । प्रमाणित भएपछि राज्यले गम्भीर रूपमा आवश्यक कमद लिने नै छ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १८:१९
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानान्तरण कारण सुकुमवासीलाइ आत्महत्या प्रमाणित भए राज्यले गम्भीर कदम लिने बताएको छ।
  • रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले पोस्टमार्टम र सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
  • बल्खुको सुकुमवासी बस्ती नजिकै ६१ वर्षीय ईन्द्रबहादुर राई मृत फेला परेका थिए।

२० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानान्तरण हुनुपरेकै कारण सुकुमवासीले आत्महत्या गरेको प्रमाणित भएमा राज्यले गम्भीर रूपमा आवश्यक कदम लिने बताएको छ ।

‘कतिपयले सुकुमवासीले आत्महत्या गर्नुमा राज्य प्रेरित हत्या हो भनेर प्रश्न उठाइरहेको छ नि’ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासमा रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले यस्तो बताएका हुन् ।

स्थानान्तरण भएकै कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएको भन्ने कुरा प्रमाणित हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘पोस्टमार्टम लगायत सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित भएर उहाँहरू स्थानान्तरण भएकै कारण आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुभयो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन बाँकी छ । प्रमाणित भएपछि राज्यले गम्भीर रूपमा आवश्यक कमद लिने नै छ ।’

शुक्रबार बल्खुको सुकुमवासी बस्ती नजिकै बागमती खोलामा एक व्यक्ति मृत फेला परेका थिए । शुक्रबार बिहान घर भत्केको हेर्न सक्दिनँ भन्दै निस्किएका ६१ वर्षीय ईन्द्रबहादुर राई मृत फेला परेका थिए ।

 

मनिष झा
सुकुमवासी बस्तीबारे रास्वपा प्रवक्ता भन्छन् : आश्रय लिने र कब्जा गर्ने फरक हुन्छ

निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्र बलियो भए मात्रै देश बन्छ : सांसद झा

संसद्‌को अघिल्लो 'रो' खाली, मनिष झाले भने- यो चिया पसल होइन मन लागे आउने नत्र नआउने

धनुषा-३ : २७ हजार मतान्तरसहित निर्वाचित भए मनिष झा

धनुषा-३ : रास्वपाका झा अग्रता बढाउँदै, पछ्याउँदै कांग्रेसका निधि

धनुषा-३ मा विमलेन्द्र, जुली र मनिषले गराए उम्मेदवारी दर्ता

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

