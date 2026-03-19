सुकुमवासी बस्तीबारे रास्वपा प्रवक्ता भन्छन् : आश्रय लिने र कब्जा गर्ने फरक हुन्छ

११ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले सुकुमवासीको नाममा ठाउँ ओगटेर गरिब हुँ भन्दै अनैतिक र अव्यवहारिक काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्ने बताएका छन् । सरकारले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती हटाउन गरेको तयारीबारे अनलाइनखबरसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै झाले आश्रय लिनु र कब्जा गर्नु फरक भएको बताएका हुन् ।
‘यसमा आश्रय लिने र कब्जा गर्ने फरक हुन्छ । सरकारले उहाँ(सुकुमवासी)लाई बस्न कतै ठाउँ नबनाएको हैन । वैकल्पिक र व्यवस्थित ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘यदि साँच्चिकै सुकुमवासी हुन् र अप्ठ्यारो परेको हो भनेर उनीहरूमाथि सद्भाव राख्ने मात्रै होइन सरकारको दायित्व र कर्तव्य पनि हुन्छ उनीहरूको संरक्षण गर्नु ।’
उनले सरकारले सूचीकरण गर्ने, व्यवस्थित गर्दै संरइक्षण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए । ‘यहाँ ठाउँ ओगटेर बस्ने र म गरिब हुँ भनेर अरु अनैतिक, अव्यवहारिक काम गर्नेलाई कारबाहीमा ल्याउनै पर्छ, ‘ उनले थपे, ‘सूचीकरण गरेर, व्यवस्थित गरेर संरक्षण गर्नुपर्छ । यसरी अघि बढ्ने हो ।’
सरकारले काठमाडौं महानगरको समन्वयमा काठमाडौंका विभिन्न सुकुमवासी बस्ती भोलि बिहानबाट हटाउने तयारी छ । त्यसका लागि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई ठाउँ खाली गर्न माइकिङ गरिएको छ ।
