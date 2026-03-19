+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुकुमवासी बस्तीबारे रास्वपा प्रवक्ता भन्छन् : आश्रय लिने र कब्जा गर्ने फरक हुन्छ

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले सुकुमवासीको नाममा ठाउँ ओगटेर गरिब हुँ भन्दै अनैतिक र अव्यवहारिक काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्ने बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १२:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले काठमाडौंका सुकुमवासीको नाममा अनैतिक काम गर्नेलाई कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
  • उनले भने, 'सरकारले सुकुमवासीलाइ वैकल्पिक र व्यवस्थित ठाउँ दिएको छ र संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो।'
  • सरकारले काठमाडौं महानगरको समन्वयमा सुकुमवासी बस्ती भोलि बिहानबाट हटाउने तयारी गरेको छ।

११ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले सुकुमवासीको नाममा ठाउँ ओगटेर गरिब हुँ भन्दै अनैतिक र अव्यवहारिक काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्ने बताएका छन् । सरकारले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती हटाउन गरेको तयारीबारे अनलाइनखबरसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै झाले आश्रय लिनु र कब्जा गर्नु फरक भएको बताएका हुन् ।

‘यसमा आश्रय लिने र कब्जा गर्ने फरक हुन्छ । सरकारले उहाँ(सुकुमवासी)लाई बस्न कतै ठाउँ नबनाएको हैन । वैकल्पिक र व्यवस्थित ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘यदि साँच्चिकै सुकुमवासी हुन् र अप्ठ्यारो परेको हो भनेर उनीहरूमाथि सद्भाव राख्ने मात्रै होइन सरकारको दायित्व र कर्तव्य पनि हुन्छ उनीहरूको संरक्षण गर्नु ।’

उनले सरकारले सूचीकरण गर्ने, व्यवस्थित गर्दै संरइक्षण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए । ‘यहाँ ठाउँ ओगटेर बस्ने र म गरिब हुँ भनेर अरु अनैतिक, अव्यवहारिक काम गर्नेलाई कारबाहीमा ल्याउनै पर्छ, ‘ उनले थपे, ‘सूचीकरण गरेर, व्यवस्थित गरेर संरक्षण गर्नुपर्छ । यसरी अघि बढ्ने हो ।’

सरकारले काठमाडौं महानगरको समन्वयमा काठमाडौंका विभिन्न सुकुमवासी बस्ती भोलि बिहानबाट हटाउने तयारी छ । त्यसका लागि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई ठाउँ खाली गर्न माइकिङ गरिएको छ ।

मनिष झा सुकुमवासी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्र बलियो भए मात्रै देश बन्छ : सांसद झा

संसद्‌को अघिल्लो ‘रो’ खाली, मनिष झाले भने- यो चिया पसल होइन मन लागे आउने नत्र नआउने

धनुषा-३ : २७ हजार मतान्तरसहित निर्वाचित भए मनिष झा

धनुषा-३ : रास्वपाका झा अग्रता बढाउँदै, पछ्याउँदै कांग्रेसका निधि

धनुषा-३ मा विमलेन्द्र, जुली र मनिषले गराए उम्मेदवारी दर्ता

मनिष झाले गराए धनुषा-३ बाट उम्मेदवारी दर्ता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती
खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली
त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?
सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित