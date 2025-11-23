धनुषा-३ : २७ हजार मतान्तरसहित निर्वाचित भए मनिष झा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धनुषा-३ मा रास्वपाका मनिष झा ४३ हजार १४२ मत प्राप्त गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्।
- नेपाली कांग्रेसका बिमलेन्द्र निधिले १५ हजार ९५२ मत र नेकपा एमालेकी जुलिकुमारी महतोले ९ हजार ५१० मत प्राप्त गरेकी छन्।
२३ फागुन, काठमाडौं । धनुषा-३ मा रास्वपाका मनिष झा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार उनले ४३ हजार १४२ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका बिमलेन्द्र निधिले १५ हजार ९५२ मत ल्याउँदा र नेकपा एमालेका जुलिकुमारी महतोले ९ हजार ५१० मत प्राप्त गरेकी छन् ।
