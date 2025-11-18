+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बालेन सरकारको सदस्य बन्न चाहन्छु, मलाई जिताउनुस् : मनिष झा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते १६:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले जनकपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार घोषणा गरेका छन्।
  • उनले बालेन नेतृत्वमा बन्ने सरकारको सदस्य बन्न चाहेकाले आफूलाई विजयी गराउन आग्रह गरे।
  • उनले जानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने र जनकपुरलाई अध्यात्मको राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।

५ माघ, जनकपुरधाम । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले जनकपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार घोषणा गरेका छन् ।

जनकपुरधाममा रास्वपाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले बालेन नेतृत्वमा बन्ने सरकारको सदस्य बन्न चाहेकाले आफूलाई विजयी गराउन आग्रह गरे ।

‘म बालेनजीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको एकजना सदस्यको रूपमा रहन चाहन्छु । त्यसका लागि तपाईंहरूले मलाई मत दिनुपर्छ, मन दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

आफू निर्वाचित भए जानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने, अयोध्यादेखि जनकपुर जोडिने भन्दै उनले जनकपुुरलाई अध्यात्मको राजधानीको रूपमा विश्वभर परिचित गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले युवाहरूका लागि रामजानकी रंगशाला निर्माण गर्ने, सुशासन र सार्वजनिक सेवा वृद्धिमा काम गर्ने बताए ।

प्रवक्ता तथा उम्मेदवार झाले रास्वपासँग १०, १५ र २० वर्षमा कहाँ पुग्ने भन्ने योजना रहेको भन्दै त्यही योजनालाई हेरेर मत दिन आग्रह गरे ।

उनले अमरेशकुमार सिंहको नेतृत्वमा मधेशमा परिवर्तन गरेर देखाउने बाचा गरे ।

‘एकपटक मौका दिनुस्, एक हजार आठ सय २५ दिनपछि अरु अर्को चुनावमा एकपटक मौका दिनुस् भनेर याचना लिएर आउनेछन्, हामी हामी रिपोर्ट कार्ड लिएर आउनेछौं,’ उनले भने ।

मनिष झा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झा धनुषा-३ बाट उठ्ने

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झा धनुषा-३ बाट उठ्ने
विमलेन्द्र निधिमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै रास्वपा प्रवक्ता झाले गरे निन्दा

विमलेन्द्र निधिमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै रास्वपा प्रवक्ता झाले गरे निन्दा
चुनावमा रास्वपाको बहुमत आउने पक्का भयो : मनिष झा

चुनावमा रास्वपाको बहुमत आउने पक्का भयो : मनिष झा
पार्टी छोडेर जाँदैमा रास्वपाले कसैको खेदो खन्दैन : मनिष झा

पार्टी छोडेर जाँदैमा रास्वपाले कसैको खेदो खन्दैन : मनिष झा
नख्खुमा आगलागी रोक्न खोजेको हुँ : मनिष झा

नख्खुमा आगलागी रोक्न खोजेको हुँ : मनिष झा
जेनजी प्रदर्शनमा अन्य पार्टीको तुलनामा रास्वपाको बढी उपस्थिति थियो : मनिष झा

जेनजी प्रदर्शनमा अन्य पार्टीको तुलनामा रास्वपाको बढी उपस्थिति थियो : मनिष झा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित