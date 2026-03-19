‘सेतो धरती’ नाटकको निर्मात्रीमा रेखा थापा, मञ्चन शुक्रबारदेखि

काठमान्डौं । नाटक ‘सेतो धरती’ २७ चैतदेखि कान्तिपुर थिएटरमा मञ्चन हुने भएको छ । साहित्यकार अमर न्यौपानेद्वारा लिखित मदन पुरस्कार विजेता पुस्तकमा आधारित हुने यो नाटकबाट फिल्म अभिनेत्री बेनिशा हमालले डेब्यू गर्दैछिन् ।
अब यो नाटकको निर्मात्रीमा अभिनेत्री रेखा थापा जोडिएकी छन् । रेखाले यसअघि कान्तिपुर थिएटरकै नाटक ‘मीरा’ बाट रंगमञ्चमा डेब्यू गरेकी थिइन् ।
नाटकलाई सुन्दर धितालले निर्देशन गर्नेछन् । अहिले रिहर्सल भैरहेको यो नाटकमा अभिनेत्री हमालसहित कान्तिपुर थिएटरका ३० भन्दा धेरै कलाकारले समेत अभिनय गर्दैछन् ।
यसअघि कान्तिपुर थिएटरले दीपक सिंजालीको उपन्यास ‘मीरा’ मा रेखा र पारिजातको उपन्यास ‘शिरीषको फूल’ मा जीवन लुइँटेललाई डेब्यू गराएर नाटक बनाइसकेको छ ।
कान्तिपुर फिल्म एकेडेमीले कान्तिपुर थिएटरमार्फत रंगमञ्च, सिनेमा र साहित्यलाई जोड्ने उद्देश्यले चर्चित पुस्तकलाई नाटकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको एकेडेमीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पुरीले बताए ।
नाटक ‘सेतो धरती’ २७ चैत शुक्रबारदेखि वैशाख १९ गते शनिबारसम्म मञ्चन हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4