+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘सेतो धरती’ नाटकको निर्मात्रीमा रेखा थापा, मञ्चन शुक्रबारदेखि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १२:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नाटक ‘सेतो धरती’ २७ चैतदेखि कान्तिपुर थिएटरमा मञ्चन हुने भएको छ।
  • फिल्म अभिनेत्री बेनिशा हमालले यस नाटकबाट रंगमञ्चमा डेब्यू गर्नेछिन्।
  • अभिनेत्री रेखा थापाले नाटकको निर्मात्रीको भूमिका सम्हालेकी छन्।

काठमान्डौं । नाटक ‘सेतो धरती’ २७ चैतदेखि कान्तिपुर थिएटरमा मञ्चन हुने भएको छ । साहित्यकार अमर न्यौपानेद्वारा लिखित मदन पुरस्कार विजेता पुस्तकमा आधारित हुने यो नाटकबाट फिल्म अभिनेत्री बेनिशा हमालले डेब्यू गर्दैछिन् ।

अब यो नाटकको निर्मात्रीमा अभिनेत्री रेखा थापा जोडिएकी छन् । रेखाले यसअघि कान्तिपुर थिएटरकै नाटक ‘मीरा’ बाट रंगमञ्चमा डेब्यू गरेकी थिइन् ।

नाटकलाई सुन्दर धितालले निर्देशन गर्नेछन् । अहिले रिहर्सल भैरहेको यो नाटकमा अभिनेत्री हमालसहित कान्तिपुर थिएटरका ३० भन्दा धेरै कलाकारले समेत अभिनय गर्दैछन् ।

यसअघि कान्तिपुर थिएटरले दीपक सिंजालीको उपन्यास ‘मीरा’ मा रेखा र पारिजातको उपन्यास ‘शिरीषको फूल’ मा जीवन लुइँटेललाई डेब्यू गराएर नाटक बनाइसकेको छ ।

कान्तिपुर फिल्म एकेडेमीले कान्तिपुर थिएटरमार्फत रंगमञ्च, सिनेमा र साहित्यलाई जोड्ने उद्देश्यले चर्चित पुस्तकलाई नाटकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको एकेडेमीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पुरीले बताए ।

नाटक ‘सेतो धरती’ २७ चैत शुक्रबारदेखि वैशाख १९ गते शनिबारसम्म मञ्चन हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित