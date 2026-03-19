+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ओलीले गभर्नरमा रोकेका भट्टलाई बालेनले बनाइदिए योजना आयोग उपाध्यक्ष

सत्तापलटपछि भएको निर्वाचनमा बालेनले ओलीलाई नै पराजित गरे र बलियो बहुमतको सरकार बनाएपछि डा. भट्ट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त भएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १८:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. गुणाकर भट्टलाई राष्ट्र बैंक गभर्नर बन्न नदिए पनि अहिले उनी योजना आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त भएका छन्।
  • डा. भट्टले राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक, कर्जा सूचना केन्द्र अध्यक्ष र धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक भएर काम गरेका थिए र गत कात्तिकमा अवकाश पाएका थिए।
  • योजना आयोग उपाध्यक्ष भट्टले विकास प्रशासन सुधार गर्दै प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्ने छ।

२४ चैत, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नरोकेको भए डा. गुणाकर भट्ट अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा काम गरिरहेका हुन्थे ।

तत्कालीन एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारका पालामा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले भट्टलाई गभर्नर बनाउन सिफारिस गरेका थिए ।

तर, सत्तापलटपछि भएको निर्वाचनमा बालेन्द्र (बालेन) शाहले केपी शर्मा ओलीलाई नै पराजित गरे र बलियो बहुमतको सरकार बनाएपछि डा. भट्ट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त भएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टलाई कुनै हालतमा गभर्नर नबनाउने रणनीति लिएका थिए । त्यसबेला राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक रहेका उनलाई गभर्नर बन्न नदिन ओलीले सुरुमा कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नरमा सिफारिस नै गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

सत्ता साझेदार दलहरूबीच उनलाई गभर्नर बनाउने सहमति समेत जुटेको भन्दै देउवाले नै भनेपछि डा. भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए । तर, तत्कालीन कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम तिम्सिना ढुंगानाले उनको राजीनामा स्वीकृत नै गरिदिइनन् ।

ओलीकै चाहनामा राजीनामा स्वीकृत नगरी उक्त विषयलाई विवादित बनाइएको थियो । त्यसपछि देउवाले गभर्नर सिफारिस समितिमा रहेका डा. विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नर बनाउन सिफारिस गरे । सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएपछि बनेको अर्को सिफारिस समितिले डा. पौडेल सहितको नाम सिफारिस गर्‍यो र पौडेल गभर्नर बने ।

पछि गभर्नर डा. पौडेलले भट्टको राजीनामा अस्वीकृत गरेसँगै भट्ट पुन: राष्ट्र बैंक फिर्ता भएका थिए । भट्टले गत कात्तिकमा अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।

राष्ट्र बैंकमा रहँदा उनले कर्जा सूचना केन्द्र अध्यक्ष, धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक तथा ग्रामीण विकास बैंक सञ्चालक भएर काम गरेका थिए ।

योजना आयोग उपाध्यक्ष नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्रीको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । सरकारका योजना निर्माण, अनुगमन र मूल्यांकनसम्मका काम यो निकायबाट हुने गर्छन् ।

भट्टले वेन स्टेट युनिभर्सिटी अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले ‘फाइनान्सियल डेभलपमेन्ट एन्ड हेल्थ क्यापिटल एकुमुलेसन’ शीर्षकमा सन् २०१३ मा विद्यावारिधिको अनुसन्धान सम्पन्न गरेका थिए ।

उनले अमेरिकाको मासाच्युसेट्सको विलियम्स कलेजबाट स्नातकोत्तर गरेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समेत उनले अर्थशास्त्रमा सर्वोत्कृष्ट अंक हासिल गरी स्वर्ण पदक हासिल गरेका थिए ।

उनी अर्थशास्त्र, वित्त र विकासमा केन्द्रित रही अनुसन्धानात्मक लेखसमेत प्रकाशन गर्दै आइरहेका छन् । विगतमा राजस्व परामर्श समितिमा रहेर काम गरेको अनुभव समेत उनीसँग छ । साथै, डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा उनी मन्त्रालयको अवैतनिक प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर काम गरेका छन् । उनको जन्म डोटीमा भएको हो ।

राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग, नियमन विभाग लगायत महत्त्वपूर्ण विभागमा रहेर काम गरेका डा. भट्ट नेपालका एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानिन्छन् । योजना आयोगमा काम गर्दैगर्दा भट्टसामु लथालिङ्ग विकास प्रशासन सम्हाल्नुपर्ने चुनौती छ ।

खासगरी विनियोजनमा रहेका विकृति रोक्दै प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट, कार्यान्वयनमा संरचनागत समस्या र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन अभावले अहिले आयोजना/कार्यक्रम भद्रगोल अवस्थामा छन् ।

सरकारले लिएका तत्कालीन, मध्यमकालीन, आवधिक र दीर्घकालीन योजनाहरु समेत अलपत्र जस्तै अवस्थामा छन् । नयाँ जनमत, बलियो र स्थायी सरकारको योजना आयोगको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा भट्टसामु विकास प्रशासनको गति ‘लिक’ मा ल्याएर गति दिनु मुख्य दायित्व हुनेछ ।

सरकारले अहिले १६औं आवधिक योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । एकातर्फ विकास र समृद्धिको विशाल आकांक्षा जनताको छ । अर्कातर्फ स्रोत अभाव, वाह्य चुनौती र अन्तर निकाय समन्वय अभावबीच उनको असली परीक्षा आगामी बजेटबाटै सुरु हुनेछ ।

उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंक राष्ट्रिय योजना आयोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

८५ मिलियन ऋण स्वीकार : ‘ग्रेटर लुम्बिनी’ परियोजना कार्यान्वयन चरणमा

८५ मिलियन ऋण स्वीकार : ‘ग्रेटर लुम्बिनी’ परियोजना कार्यान्वयन चरणमा
गोल्डेनगेटमाथि रोमाञ्चक जित निकाल्दै आर्मी एचजेएनबीएलको फाइनलमा

गोल्डेनगेटमाथि रोमाञ्चक जित निकाल्दै आर्मी एचजेएनबीएलको फाइनलमा
पहिरोले बेनिघाट-आरुघाट-लार्के सडक अवरुद्ध

पहिरोले बेनिघाट-आरुघाट-लार्के सडक अवरुद्ध
नेपाली क्रिकेट : सधैँ ‘अम्पायरिङ एरर’, खेलाडीलाई कारबाहीको डर

नेपाली क्रिकेट : सधैँ ‘अम्पायरिङ एरर’, खेलाडीलाई कारबाहीको डर
१ करोड ७० लाख पाठ्यपुस्तक छपाइ सकियो

१ करोड ७० लाख पाठ्यपुस्तक छपाइ सकियो
तीन पसललाई वाणिज्य विभागले तिरायो जरिबाना

तीन पसललाई वाणिज्य विभागले तिरायो जरिबाना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories
७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित