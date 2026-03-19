ओलीबारे रास्वपाका यादवको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग

नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबारे रास्वपाका सांसदले दिएको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १५:२७

  • नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबारे रास्वपाका सांसद पुरुषोत्तम यादवले दिएको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ।
  • एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सभामुखसमक्ष यादवको अभिव्यक्ति हटाउन आग्रह गरेकी छन्।
  • पुरुषोत्तम यादवले ओलीको कुविचार भन्दै चैत १९ गतेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए।

२५ चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउको विषयलाई लिएर संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद र नेकपा एमालेका सांसदहरूबीच घोचपेच चलिरहेको छ ।

एमालेका सांसहरू ओलीको पक्राउको विरोधमा छन् । उनीहरूले प्रत्येक दिन सदनमार्फत सरकारलाई ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रिहा गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

रास्वपाका सांसदहरू भने जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्नेलाई दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपाका सांसद पुरुषोत्तम शुप्रभात यादवले जेनजी आन्दोलनको माग न्याय, समानता र अधिकार रहेको कसैले कहिले पनि बिर्सन नहुने बताए ।

वर्तमान सरकार त्यही रक्तरञ्जित आन्दोलनको बलिदानबाट भनेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कहिले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको रोजगारी सुनिश्चित हुन्छ ? कहिले मृतक परिवारले न्याय पाउँछन् ?’

सरकारलाई यस्तो प्रश्न गर्दै उनले कतिपयले जेनजी आन्दोलनलाई अपमान गर्ने प्रयास गरिरहेको भनेर पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

‘सभामुख महोदय जुन भुतले कमरेड केपी ओलीलाई छलेको थियो । त्यही भुतले आज कमरेड बादललाई पनि छलेको देखिन्छ’ सांसद यादवले भने ।

बादल भनेर उनले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापालाई भनेका हुन् ।

यस्तो भुत झार्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

उनले भनेका छन्, ‘किनकी आज जुन अपराधी कारागारको ढोकाभित्र हुनुपर्ने थियो त्यो हस्पिटलको बेडमा छ । त्यही बेडबाट कुबिचार यो सम्मानित सदनसम्म पठाउँदैछ ।’

त्यसपछि नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले आफ्नो बोल्ने पालोमा प्रतिवाद गरिन् ।

‘यही हलमा मेरा कलिक एक माननीयले मेरो पार्टीको अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री, सम्माननीय नेता केपी शर्मा ओलीलाई गरेको तुच्छ व्यवहारप्रति घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछु ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई रिहा गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

एमालेका सांसदहरूले भने- सुशासनको नाममा प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राख्नु भएन

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा एमालेकी लिला भण्डारी सर्वसम्मत बन्दै

संसद्को पहिलो बैठक : रास्वपा नरम, एमाले गरम

एमालेले बोलायो आकस्मिक सचिवालय बैठक

रास्वपाले चुनाव जित्नुमा नेपाली सेनादेखि कर्मचारीसम्मलाई एमालेले लगायो दोष

एमालेको प्रदर्शनमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हातपात गर्ने समातिए

