म्याग्दीमा बस र ट्रक ठोक्किँदा १५ जना भारतीय तीर्थयात्री घाइते

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते २१:४४

२५ चैत, म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ जलेश्वरमा बुधबार साँझ बस र ट्रक ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा १५ जना भारतीय तीर्थयात्री घाइते भएका छन् ।

मुस्ताङबाट पोखरा जाँदै गरेको ग २ ख १४५७ नम्बरको बस र भैरहवाबाट दानाको रुप्सेतर्फ जाँदै गरेको ग प्र.०१००१ख ००१२ नम्बरको ट्रक ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाका अनुसार बस र ट्रकको अगाडिको भाग पूर्ण क्षति भएको छ । बसमा सवारी २४ जनामध्ये चालक र सहचालकसहित नौ जना सकुसल छन् । घाइते मुस्ताङको मुक्तिनाथ तीर्थयात्रा गरेर फर्कंदै गरेको भारतीय तीर्थयात्री रहेका प्रहरी निरीक्षक तिमिल्सिनाले बताए ।

भारतको उत्तरप्रदेशका ६२ वर्षीय दीपकराज मित्तल, ६३ वर्षीय शङ्कर लाल केशवानी, ४२ वर्षीया कृति शर्मा, ३८ वर्षीय गौरव सेनी, गुजरातका ७२ वर्षीय राज अडोलिया, २० वर्षीया सिम्रन साहाय, हरियानाका ६७ का प्रेमा शर्मा, उत्तर प्रदेशका ५३ का अल्का गुप्ता, जयपुर राजस्थानका ५८ वर्षीय अरविन्द भट्ट, दिल्लीका ६९ वर्षीय रामगोपाल शर्मा र ४८ वर्षीया बन्धना शर्मा, मध्यप्रदेशका ३७ वर्षीया ऋचा कौशिक र ३९ वर्षीय गौरव कौशिक, गुजरातका ४८ वर्षीय विनित गोयल र ४२ वर्षीय निरु चौधरी घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ ।

अस्पतालका अनुसार घाइतेहरूमध्ये अधिकांशको अनुहार, हात र खुट्टामा चोट लागेको छ ।

बस चालक कास्कीको माछापुच्छ्रे« गाउँपालिका–४ का लाहाचोकका ३१ वर्षीय विकास जिसी घाइतेको उपचारमा संलग्न र ट्रक चालक पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरिङका २८ वर्षीय नारायणप्रसाद शर्मा प्रहरीको सम्पर्कमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । –रासस

सम्बन्धित खबर

एनआरएनए नेपाल प्रवर्द्धन विभाग प्रमुखमा लोकप्रसाद दाहाल

एनआरएनए नेपाल प्रवर्द्धन विभाग प्रमुखमा लोकप्रसाद दाहाल
संविधान संशोधनको बहस, दलहरूले राखे पहिलो बैठकमै अडान

संविधान संशोधनको बहस, दलहरूले राखे पहिलो बैठकमै अडान
विद्यार्थी भर्ना : कुन-कुन शीर्षकमा लिन पाइन्छ शुल्क ?

विद्यार्थी भर्ना : कुन-कुन शीर्षकमा लिन पाइन्छ शुल्क ?
विदेशमा छन् देउवा दम्पती, इन्टरपोलमार्फत नोटिस जारी गर्ने तयारी

विदेशमा छन् देउवा दम्पती, इन्टरपोलमार्फत नोटिस जारी गर्ने तयारी
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
कहिले नियुक्त हुन्छन् अर्का डेपुटी गभर्नर ? 

कहिले नियुक्त हुन्छन् अर्का डेपुटी गभर्नर ? 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories

