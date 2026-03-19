योगेश भट्टराईको कविता – बादल मडारियो, हामी हेरेको हेर्यै

योगेश भट्टराईले कवितामा ‘बादल’, ‘जबज’ र ‘मदन’ शब्द समेत समेटेर ‘हेरेको हेर्यै’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते १०:४४

२६ चैत, काठमाडौं । एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण आन्तरिक विवाद साम्य नभइरहेका बेला उपमहासचिव योगेश भट्टराईले व्यंग्यात्मक शैलीमा कविता लेखेका छन् ।

कवितामा ‘बादल’, ‘जबज’ र ‘मदन’ शब्द समेत समेटेर उनले ‘हेरेको हेर्यै’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्–

बादल मडारियो

मुसलधारे वर्षा भयो

जबज निथ्रुकै भिज्यो

मदन तीन छक्क पर्नुभयो

हामी हेरेको हेर्यै भयौ !

(स्वाट्ट बिउंझिएको त कोठामा घाम छिरिसकेको रहेछ)

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि कार्यवाहक अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता समेत चुनिएका बादलले प्रतिनिधि सभाको १९ चैतको बैठकमा सम्बोधन गरेको विषय विवादित भएको थियो ।

उनले निर्वाचन परिणामलाई लिएर सेना, कर्मचारी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि दोषारोपण गरेका थिए । साथै ऐतिहासिक जितका लागि रास्वपालाई बधाई दिएका थिए ।

लगत्तै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बादलको अभिव्यक्ति पार्टीका स्थापित नीति र मान्यता विपरीत भएको भनेर फेसबुकमा लेखेका थिए । भोलिपल्ट बसेको सचिवालय बैठकमा बादलको आलोचना समेत भएको थियो ।

नेपाली सेना, संवैधानिक अंग र कर्मचारीप्रति एमालेको कुनै वैरभाव छैन : योगेश भट्टराई

नेपाली सेना, संवैधानिक अंग र कर्मचारीप्रति एमालेको कुनै वैरभाव छैन : योगेश भट्टराई
एमाले संसदीय दल नेता चयन प्रक्रियामा योगेश भट्टराईको आपत्ति

एमाले संसदीय दल नेता चयन प्रक्रियामा योगेश भट्टराईको आपत्ति
चुनावी हारको कारण खोज्दै योगेशले मागे सुझाव

चुनावी हारको कारण खोज्दै योगेशले मागे सुझाव
पार्टीभित्र आत्मभर्त्सना होइन जमेर आत्मसमीक्षा गरौं : योगेश भट्टराई

पार्टीभित्र आत्मभर्त्सना होइन जमेर आत्मसमीक्षा गरौं : योगेश भट्टराई
निर्वाचनबाट एमालेको नीति र नेतृत्व अस्वीकृत भयो : योगेश भट्टराई

निर्वाचनबाट एमालेको नीति र नेतृत्व अस्वीकृत भयो : योगेश भट्टराई
संविधान संशोधनमा योगेश भट्टराईका ५ प्रस्ताव, मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित

संविधान संशोधनमा योगेश भट्टराईका ५ प्रस्ताव, मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

