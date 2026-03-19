योगेश भट्टराईको कविता – बादल मडारियो, हामी हेरेको हेर्यै

२६ चैत, काठमाडौं । एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण आन्तरिक विवाद साम्य नभइरहेका बेला उपमहासचिव योगेश भट्टराईले व्यंग्यात्मक शैलीमा कविता लेखेका छन् ।
कवितामा ‘बादल’, ‘जबज’ र ‘मदन’ शब्द समेत समेटेर उनले ‘हेरेको हेर्यै’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्–
बादल मडारियो
मुसलधारे वर्षा भयो
जबज निथ्रुकै भिज्यो
मदन तीन छक्क पर्नुभयो
हामी हेरेको हेर्यै भयौ !
(स्वाट्ट बिउंझिएको त कोठामा घाम छिरिसकेको रहेछ)
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि कार्यवाहक अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता समेत चुनिएका बादलले प्रतिनिधि सभाको १९ चैतको बैठकमा सम्बोधन गरेको विषय विवादित भएको थियो ।
उनले निर्वाचन परिणामलाई लिएर सेना, कर्मचारी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि दोषारोपण गरेका थिए । साथै ऐतिहासिक जितका लागि रास्वपालाई बधाई दिएका थिए ।
लगत्तै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बादलको अभिव्यक्ति पार्टीका स्थापित नीति र मान्यता विपरीत भएको भनेर फेसबुकमा लेखेका थिए । भोलिपल्ट बसेको सचिवालय बैठकमा बादलको आलोचना समेत भएको थियो ।
