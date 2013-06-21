पार्टीभित्र आत्मभर्त्सना होइन जमेर आत्मसमीक्षा गरौं : योगेश भट्टराई

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १३:४४

१ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले एक अर्काप्रति नकारात्मक टिप्पणी र घृणाजन्य अभिव्यक्ति अशोभनीय हुने बताएका छन् ।

एमालेका अध्यक्ष आदरणीय केपी शर्मा ओली पितृ शोकमा रहेको र सोही कारण पार्टी सचिवालय बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले गरेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो समय हामी सबैका लागि पनि शोकको घडी हो । यस्तो बेलामा एक अर्काप्रति नकारात्मक टिप्पणी र घृणाजन्य अभिव्यक्ति अशोभनीय हुन्छ ।’

तर, पार्टीका कतिपय नेताहरूबाट आफू लगायतबारे गलत प्रचार भइराखेको भनेर उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनी लेख्छन्, ‘यस बीचमा पार्टीका मथिल्लो तहका नेताहरूबाट म लगायत अन्य कमरेडहरूका बारेमा अनर्गल लान्छना लगाउने, घृणायुक्त अभिव्यक्ति दिने तथा मिथ्या सूचना सम्प्रेषण गर्ने काम भैरहेको छ । शरू शर्मा नामको नक्कली फेसबुक आइडि यो काममा निक्कै सक्रिय छ ।’

पार्टीको एकता जोगाउनु, पार्टीलाई बहुआयामिक रूपले रूपान्तरण गर्नु, गुमेको जनविश्वासलाई पुन: आर्जन गर्नु सबै एमालेहरूका लागि प्राथमिक महत्वको कार्यभार भएको उनले बताएका छन् ।

‘यसका लागि उपयुक्त समयमा उपयुक्त विधि र स्थापित प्रक्रिया मार्फत तथ्य र तर्कसहित छलफल र बहस गर्न जरूरी छ,’ उनी थप्छन्, ‘मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र हेट स्पिच बन्द गरौं । फेरि पनि भन्छु आत्मभत्सर्ना होइन जमेर आत्मसमीक्षा गरौं ।’

योगेश भट्टराई
निर्वाचनबाट एमालेको नीति र नेतृत्व अस्वीकृत भयो : योगेश भट्टराई

संविधान संशोधनमा योगेश भट्टराईका ५ प्रस्ताव, मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित

ओलीलाई योगेशको आग्रह– केही क्षेत्रमा उम्मेदवार मिलाउनुस्, म किचलो गर्दिनँ

गोकर्ण र योगेशको सुझाव- ईश्वर पोखरेललाई समानुपातिकको एक नम्बरमा राखौं

राजनीतिमा बाह्य चुनौती बढिरहेको छ : योगेश भट्टराई

शंकरलाई योगेशको फोन : उम्मेदवार सिफारिस गर्न तहगत कमिटीलाई निर्देशन गर्नुपर्‍यो

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

