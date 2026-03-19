बक्यौता नबुझाउने मेडिकल कलेजलाई २१ दिने अल्टिमेटम

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते ११:३४

२७ चैत, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले केही प्रतिष्ठान, मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुलाई विद्यार्थी भर्ना बापतको बक्यौता रकम तीन साता भित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा. दिपेन्द्र पाण्डेले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गराउने कलेजले विद्यार्थी भर्ना बापत बुझाउनुपर्ने पैसा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि नबुझाएपछि तीन साताको अल्टिमेटम दिइएको जानकारी दिए ।

काउन्सिलले सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरी २१ दिन भित्र अनिवार्य रूपमा बक्यौता बुझाउन भनेको छ ।

‘काउन्सिलले तोकिएको समय भित्र रकम नबुझाउने प्रतिष्ठान मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा आफ्नो निकायबाट हुँदै आएको विद्यार्थीहरुको परीक्षण दर्ता र विदेशी नागरिक चिकित्सक शिक्षकहरुको दर्ता रोक्का गरिनेछ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

तोकिएको समयमा रकम नबुझाएमा बक्यौता रकम सहितको कलेज तथा प्रतिष्ठानको विवरण सार्वजनिक गर्ने काउन्सिलले जनाएको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल
मेडिकल काउन्सिलले गर्‍यो डा. गुप्तालाई कारबाही

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चुनाव अनलाइन भोटिङ मार्फत 

लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने डाक्टरलाई जोगाउने मेडिकल काउन्सिलको खेल

मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा.कुन्जाङ शेर्पा विजयी, सदस्यमा को-को ?

मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन : ११ हजार ९२२ मत खस्यो, मतगणना सुरू

नेपाल मेडिकल काउन्सिल : नियामक कि रमिते ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

