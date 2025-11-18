औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकाल मन्त्रालय तानिए

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि मूल्य वृद्धि उजुरीपछि औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाललाई मन्त्रालयमा तानेको छ।
- प्रधानमन्त्री कार्यालयले उजुरीबारे अनुसन्धान गर्न स्वास्थ्य सचिवलाई निर्देशन दिएको थियो।
- मन्त्रालयले तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो।
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाललाई मन्त्रालयमा तानेको छ ।
औषधिको मूल्य वृद्धि गरेको उजुरी परेपछि अनुसन्धानमा परेका ढकाललाई मन्त्रालय तानिएको हो ।
त्यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत चासो राखेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त उजुरीबारे अनुसन्धान गर्न स्वास्थ्य सचिवलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयले त्यसबारे अध्ययन गरेर सात दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो ।
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले २०८० साल जेठ १७ गते भरत भट्टराईलाई हटाउँदै ढकाललाई औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4