‘डबल ट्रिपल’ मा प्रहरीको भूमिकामा मिरुना, सेटबाट बाहिरिए तस्वीर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १७:४८

  • अशोक शर्माको निर्देशनमा फिल्म ‘डबल ट्रिपल’ को छायांकन झापामा भइरहेको छ र छायांकन एकसातामा सकिनेछ।
  • मिरुनाले नेपाल प्रहरीको भूमिकामा अभिनय गरेकी छिन् भने खगेन्द्र लामिछाने डनको भूमिकामा देखिनेछन्।
  • दयाहाङ राई र राजाराम पौड्याल पनि फिल्म सेटमा देखिएका छन् र फिल्म दशैं वा तिहारमा रिलिज हुने चर्चा छ।

काठमाडौं । अशोक शर्माको निर्देशनमा अहिले फिल्म ‘डबल ट्रिपल’ को छायांकन पूर्वी नेपालको झापामा भैरहेको छ । एकसातामा फिल्म छायांकन जनाइएको छ ।

यो फिल्मको छायांकन सेटबाट केही ताजा तस्वीर बाहिरिएका छन्, जसले शीर्ष कलाकारको क्यारेक्टर लुक्स पनि सार्वजनिक भएको छ । फोटोअनुसार, मिरुनालाई नेपाल प्रहरीको भूमिकामा देख्न सकिन्छ ।

खगेन्द्र लामिछाने डनको भूमिकामा देखिनेछन् । सेटमा दयाहाङ राई र राजाराम पौड्याललाई पनि देख्न सकिन्छ । निर्देशक शर्माका अनुसार यो फिल्मको छायांकन केही दिनमा सकिनेछ ।

यो फिल्मलाई आउँदो दशैं वा तिहारमा ल्याउने चर्चा छ । यद्यपि, यसबारे स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ ।

सम्बन्धित खबर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्
उपसभामुखको निर्वाचन हुँदै (लाइभ)

उपसभामुखको निर्वाचन हुँदै (लाइभ)
संसद्‌मा टेबुलको सट्टा ताली बजाउँदा कति राम्रो होला : हर्क साम्पाङ

संसद्‌मा टेबुलको सट्टा ताली बजाउँदा कति राम्रो होला : हर्क साम्पाङ
सरकारी कार्यक्रममा ‘सफ्ट ड्रिंक्स’ को सट्टा मही अनिवार्य गर्न माग

सरकारी कार्यक्रममा ‘सफ्ट ड्रिंक्स’ को सट्टा मही अनिवार्य गर्न माग
रूबी ठाकुरलाई ‘बहिनी’ भनेकोप्रति हर्क साम्पाङको आपत्ति

रूबी ठाकुरलाई ‘बहिनी’ भनेकोप्रति हर्क साम्पाङको आपत्ति
संसद् भवनमा उपसभामुख निर्वाचनको तयारी (तस्वीरहरू)

संसद् भवनमा उपसभामुख निर्वाचनको तयारी (तस्वीरहरू)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्
ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

