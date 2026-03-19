मस्कोलाई युद्धविराम होइन ‘दिगो शान्ति’ चाहिएको छ : क्रेमलिन प्रवक्ता

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १८:३४

  • क्रेमलिनका प्रवक्ता डमित्री पेस्कोभले रुस युक्रेनसँग दीर्घकालीन स्थायी शान्ति चाहेको र केवल अस्थायी युद्धविरामको पक्षमा नरहेको बताउनुभयो।
  • रुसले ११ अप्रिल दिउँसो ४ बजेदेखि १२ अप्रिलसम्म अर्थोडक्स इस्टर पर्वको अवसरमा युद्धविराम घोषणा गरेको छ।
  • पेस्कोभले विगतका युद्धविरामहरूमा युक्रेनले उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै यसपटकको युद्धविराम मानवीय भावनाले गरिएको भए तापनि दिगो शान्ति स्थापना नै अन्तिम लक्ष्य रहेको खुलाउनुभयो।

क्रेमलिनका प्रवक्ता डमित्री पेस्कोभले रुस युक्रेनसँग केवल अस्थायी युद्धविरामको पक्षमा नरहेको बरु ‘दिगो र स्थायी शान्ति’ चाहेको बताएका छन्।

शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पेस्कोभले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाइलाई उद्धृत गर्दै रुसको प्राथमिकता क्षणिक युद्धविरामभन्दा पनि दीर्घकालीन स्थिरता रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।

क्रेमलिनले यसअघि नै ‘अर्थोडक्स इस्टर’ पर्वको अवसरमा ११ अप्रिल शनिबार दिउँसो ४ बजेदेखि १२ अप्रिलको अन्त्यसम्मका लागि युद्धविरामको घोषणा गरिसकेको छ।

रुसी सेनालाई सम्पूर्ण अग्रमोर्चामा सैन्य कारबाही रोक्न आदेश दिइएको छ, तर कुनै पनि सम्भावित युक्रेनी आक्रमणको प्रतिकार गर्न उनीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन भनिएको छ।

सन् २०२२ मा सैन्य कारबाही सुरु भएयता रुसले घोषणा गरेको यो चौथो युद्धविराम हो। पेस्कोभले विगतका युद्धविरामहरूको स्मरण गर्दै युक्रेनको आलोचना समेत गरेका छन्।

उनले सन् २०२३ को क्रिसमसमा गरिएको पहिलो युद्धविरामलाई युक्रेनी पक्षले बेवास्ता गरेको र त्यसलाई ‘निन्दनीय’ कार्यको संज्ञा दिएका छन्।

यसैगरी सन् २०२५ को इस्टर र सोभियत संघको विजय दिवसको ८०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा गरिएका ७२ घण्टे युद्धविरामहरूलाई पनि किभले उल्लंघन गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

सन् २०२५ को जुन महिनामा मारिएका सैनिकहरूको शव व्यवस्थापनका लागि रुसले राखेको २-३ दिनको युद्धविराम प्रस्तावलाई पनि युक्रेनले अस्वीकार गरेको क्रेमलिनको दाबी छ।

पेस्कोभका अनुसार यसपटकको इस्टर युद्धविराम मानवीय भावनाले गरिएको भए तापनि रुसको अन्तिम लक्ष्य भने युक्रेनसँगको समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्नु नै रहेको छ।

सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य आरक्षित सिट नराखे कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी

युक्रेनले इस्टर युद्धविरामको फाइदा उठाए कडा जवाफ दिने रुसको चेतावनी

अमेरिकी सैन्य आधार शिविर प्रयोग गर्न नदिए नाटोलाई ‘दण्ड’ दिने ट्रम्पको धम्की

इरानी सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनी स्वस्थ रहेको दाबी

उपसभामुख निर्वाचन : राप्रपाकी लामाको पक्षमा ५ मत

पश्चिम एसियाका केही देशमा पुनः श्रम स्वीकृति खुलाउन सिफारिस

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

