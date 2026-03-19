इरानलाई टोल तिरे अमेरिकाले होर्मुज हुँदै जाने जहाजहरूमा नाकाबन्दी गर्ने, के भन्छ इरान ? 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते ८:५२

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी नौसेनाले होर्मुज स्ट्रेट हुँदै जाने जहाजहरूको नाकाबन्दी गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
  • इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफले अमेरिकालाई कडा चेतावनी दिँदै पेट्रोलको मूल्य बढ्ने बताएका छन्।
  • अमेरिकाको नाकाबन्दी घोषणापछि कच्चा तेलको मूल्य अमेरिकी क्रुडमा ८ प्रतिशत र ब्रेन्ट क्रुडमा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

३० चैत, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब अमेरिकी नौसेनाले होर्मुज स्ट्रेट हुँदै जाने जहाजहरूको नाकाबन्दी गर्ने घोषणा गरेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै यो बाटो हुँदै जान खोज्ने जुनसुकै जहाजलाई रोकिने र जाँच गरिने बताएका छन् । ट्रम्पका अनुसार, विशेषगरी इरानलाई टोल (शुल्क) तिर्ने जहाजहरूमाथि कडा निगरानी राखिनेछ।

ट्रम्पले इरानलाई गैरकानुनी रूपमा टोल तिर्ने जहाजहरूलाई सुरक्षित बाटो नदिइने बताए। यसबाट इरानको आर्थिक शक्ति कम गरिने उनको तर्क छ ।

ट्रम्पले अमेरिका जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयार रहेको र आवश्यकता परे युद्ध समाप्त गर्न कदम चालिने जिकिर गरे ।

यसअघि इरानका उप-सभामुख हाजी बाबाईले यो जलसन्धि इरानको नियन्त्रणमा रहेको बताएका थिए। उनले यसलाई तेहरानको ‘रेड लाइन’ बताउँदै यहाँबाट यात्रा गर्ने जहाजहरूले इरानी मुद्रा रियालमा टोल तिर्नुपर्ने बताएका थिए।

हिजो पाकिस्तानमा इरान र अमेरिकाबीच २१ घण्टा चलेको शान्ति वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको पछि दुवै पक्ष एकअर्काविरुद्ध खनिएका छन् । रिपोर्टहरूका अनुसार होर्मुज जलसन्धि खुला गर्ने र आणविक कार्यक्रमको विषयमा दुई देशबीच कुरा अड्किएको छ।

यसैबीच, इरानी संसद्का सभामुख तथा इस्लामाबाद वार्तामा प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका मोहम्मद बागेर गालिबाफले अमेरिकालाई कडा चेतावनी दिएका छन्। उनले होर्मुज स्ट्रेटको नाकाबन्दी गर्ने धम्कीमाथि प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘अहिले पेट्रोलको जुन मूल्य छ, त्यसको मज्जा लिनुहोस्।’

उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘हालको पेट्रोलको मूल्य हेरिराख्नुहोस्, किनकि यस तथाकथित नाकाबन्दीपछि छिट्टै तपाईंहरूलाई प्रति ग्यालन ४-५ डलरको पेट्रोल पनि सस्तो लाग्न थाल्नेछ।’

तेलको मूल्य बढ्यो

अमेरिकाले सोमबारदेखि इरानी बन्दरगाहहरूको नाकाबन्दी गर्ने घोषणा गरेको छ। यसपछि कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि देखिएको छ। सुरुवाती कारोबारमा अमेरिकी क्रुड आयल (कच्चा तेल) ८ प्रतिशतले बढेर १०४.२४ डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानक ब्रेन्ट क्रुड ७ प्रतिशतले बढेर १०२.२९ डलर प्रति ब्यारेल पुगेको छ।

डोनाल्ड ट्रम्प होर्मुज स्ट्रेट
इरानसँगको वार्ता असफल भएपछि ट्रम्पले भने -चिन्तित छैन

इरानसँगको वार्ता असफल भएपछि ट्रम्पले भने -चिन्तित छैन
ट्रम्पको आह्वान- अमेरिकासँग धेरै र गुणस्तरीय तेल छ, छिटो आउनुस्

ट्रम्पको आह्वान- अमेरिकासँग धेरै र गुणस्तरीय तेल छ, छिटो आउनुस्
ट्रम्प र उनका पुराना समर्थक सञ्चारकर्मीबीच आरोप–प्रत्यारोप

ट्रम्प र उनका पुराना समर्थक सञ्चारकर्मीबीच आरोप–प्रत्यारोप
युद्धविरामपछि ट्रम्प भन्छन्– इरानलाई सैन्य सहयोग गर्ने देशलाई ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउँछौं

युद्धविरामपछि ट्रम्प भन्छन्– इरानलाई सैन्य सहयोग गर्ने देशलाई ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउँछौं
ट्रम्पको चेतावनी : इरानले अमेरिकासँग सम्झौता नगरे पूरै सभ्यता आज राति नष्ट हुनेछ

ट्रम्पको चेतावनी : इरानले अमेरिकासँग सम्झौता नगरे पूरै सभ्यता आज राति नष्ट हुनेछ
इरानलाई ट्रम्पको नयाँ धम्की- ४८ घण्टाभित्र सम्झौता वा होर्मुज नखोले कहर बर्सिन्छ

इरानलाई ट्रम्पको नयाँ धम्की- ४८ घण्टाभित्र सम्झौता वा होर्मुज नखोले कहर बर्सिन्छ

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर
सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

