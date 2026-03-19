महिला उद्यमशीलताको कुरा सुनाउँदै नाट्य टोली पश्चिम नेपालतिर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १३:१२

सुन्तला र खैरो रङको कम्बो सेट लुगा लगाएका, क्याप लगाएका ८ जना संगीतमा झुमिरहेको देखिन्छ । उनीहरू गाउँले परिवेशमा छन् । सडकमा छन् । चौतारीमा छन् । बजा बजाउँदै गाएका छन् । नाचेका छन् । र, उनीहरूलाई हेर्ने/सुन्ने पनि उल्लेख्य संख्यामै छन् ।

यो कथा घेराको ‘बाटै बाटो’ नामक सडक नाट मञ्चनको दृश्य हो । कथा घेरा काठमाडौंमा अवस्थित नाटकघर हो । यही नाटकघरको टोली गत ११ चैतदेखि पश्चिम नेपालमा छ । अहिले उनीहरूको यस नाटकका क्लिपहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा राम्रै शेयर पनि भइरहेका छन् ।

कथा घेराकी निर्देशक तथा नाटक टोलीकी नेतृत्वकर्ता आकांक्षा कार्कीका अनुसार यस नाटकमा महिला उद्यमशीलतालाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ । महिलाको हातमा सीप बसाइयो भने सबैलाई कल्याण हुन्छ, महिलाले गर्न नसक्ने केही छैन, समान अवसर नभएर मात्र महिलाहरू पछाडि परेका हुन् भन्ने जस्ता विषयहरू नाटक समावेश भएको उनले बताइन् ।

अहिले यो टोली सल्यानको सल्ली बजारमा आफ्नो अन्तिम शो मञ्चन गर्र्न तयारी छ । यो नाटकमा घरभित्र र बाहिरको काम गर्दै आइरहेका अथवा आफैँ केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेका तर समाज, परिवारबाट साथ सहयोग नपाइरहेका पात्रको कथा भएको निर्देशक कार्कीले सुनाइन् ।

नाटककले लैङ्गिक समानता र अवसरको कुरा गर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म कथा घेराको यो टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ ठाउँ र कर्णाली प्रदेशमा ५ ठाउँ गरी कुल ११ ठाउँ नाटक देखाइसकेको छ । अब आजको शो पछि भने टोली काठमाडौं फर्कने तयारीमा छ । कथाघेराको यो नाटकलाई धेरैले सञ्जालमा प्रशंसा गरिरहेका छन् भने केहीले कुरा बङ्ग्याएर टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् ।

विशेषत नाटकमा संलग्न एक गीतमा प्रयोग भएको ‘नपूज, नढोग’ भन्ने शब्दलाई ‘धर्म र परम्परा माथिको आक्रमण’ भन्दै नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको हो । यस विषयमा कार्कीले यी शब्दहरूलाई तोडमोड गरी गलत अर्थ लगाउन खोजिएको बताइन् । यी शब्दहरू प्रतीकात्मक/बिम्बात्मक मात्र रहेको उनको भनाइ छ ।

सडकमा मञ्चन गरिएको यो नाटक २ वैशाखमा युट्युबमा पनि देखाइने निर्देशक कार्कीले जानकारी दिइन् ।

कथा घेरा नाटक
अब अधिवेशनतिर लागौँ, अदालततिर होइन : महामन्त्री पौडेल

कुनै नेताले लहडमा भाषण गरेर पार्टी सदस्यता खारेज गर्न सक्दैन : पूर्णबहादुर खड्का

वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमनबीच समन्वय नहुँदा श्रमिक मारमा

सिरहामा नगर प्रमुखविरुद्धको आन्दोलन स्थगित

लिनक्स ७.० सार्वजनिक, नयाँ ‘सेल्फ-हिलिङ’ प्रविधि र एआई फिचर

उपाधि होड बलियो बनाउँदै इन्टर मिलान

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

