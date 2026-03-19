उपसभामुखले गरिन पदभार ग्रहण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले ३० चैतमा सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा पदभार ग्रहण गरेकी छन्।
- गत २७ गते भएको उपसभामुख निर्वाचनमा श्रम संस्कृति पार्टीबाट ठाकुर र राप्रपाबाट सरस्वती लामाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
- ठाकुरले रास्वपाको समर्थन पाई उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी हुन् र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग शिष्टाचार भेट गरेकी छन्।
३० चैत, काठमाडौं । उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले पदभार ग्रहण गरेकी छन् । सोमबार सिंहदरबार स्थित कार्यकक्षमा पुगेर उनले पदभार सम्हालेकी हुन् ।
पदभार ग्रहणपश्चात उपसभामुख ठाकुरले सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालसँग शिष्टाचार भेट गरेकी छन् ।
गत २७ गते उपसभामुखको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा श्रम संस्कृति पार्टीबाट ठाकुर र राप्रपाबाट सरस्वती लामा उम्मेदवार थिए । रास्वपाको समर्थन पाएकी ठाकुर उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4