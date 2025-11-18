+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पूर्वमन्त्री सुदन किरातीको टिप्पणी- गरिबको भोटमाथि धनीको शासन

‘अत्याधिक सम्पत्ति कमाउन कि आफ्नो पुर्खाले गडबडी गरेको हुनुपर्छ, कि आफैले गडबडी गरेको हुनुपर्छ ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १३:५२

३० चैत, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले मन्त्रिमण्डलका सदस्यको बारे ‘गरिबको भोटमाथि धनीको शासन’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार फेसबुकमा उनले यस्तो टिप्पणी लेखेका छन् ।

‘स्वदेशमा त सम्पत्ति कमाउने अवसर छैन भन्छन्, त्यसैले होला लाखौं युवाहरु सम्पत्ति कमाउन  विदेश गइरहेका छन्,’ किरातीले लेखेका छन्, ‘तर, केही युवाले त नेपालमै अत्याधिक सम्पति कमाएका रहेछन् भन्ने मन्त्रीहरूको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणबाट स्पष्ट हुन्छ ।’

उनले कुनै एक भुक्तभोगीले भनेको भन्दै अगाडि लेखेका छन्, ‘अत्याधिक सम्पत्ति कमाउन कि आफ्नो पुर्खाले गडबडी गरेको हुनुपर्छ, कि आफैले गडबडी गरेको हुनुपर्छ ।’

उनले सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा नियमअनुसारकै स्रोत हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘मेरो जानकारीमा, सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा नियम अनुसार स्रोत खुलेकै हुनुपर्छ । तर राज्यलाई कर चाहिँ तिरिएको छ कि छैन ? कानुन अनुसार कारबाही होस् बालेन्द्र सरकार,’ उनले लेखेका छन् ।

सम्पत्ति विवरण सुदन किराती
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सांसदहरूले बुझाउन थाले सम्पत्ति विवरण

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति : सुनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म

शिक्षामन्त्री पोखरेलको ७ ठाउँमा २० करोडको घरजग्गा, ऋण ७५ लाख

कृषिमन्त्री चौधरीको सम्पत्ति : ५० हजारको घडी, ९० हजारको मोबाइल

मन्त्री सीता वादीको सम्पत्ति : २० वटा कुखुरा र एउटा कुकुर

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक गरिएन ?’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित