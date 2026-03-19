कांग्रेसले बोलायो अनुशासन समितिको बैठक, लगत्तै केन्द्रीय कार्यसम्पादन

कांग्रेसले सोही दिन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक पनि बोलाएको छ । दिउँसो २ बजे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दैछ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १५:४९

३० चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बोलाएको छ ।

वैशाख २ गते दिउँसो ११ बजे बस्नेगरी अनुशासन समितिको बैठक बोलाइएको समितिका सचिव दिनेश थापामगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार, बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्नेछ ।

कांग्रेसले सोही दिन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक पनि बोलाएको छ । दिउँसो २ बजे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दैछ ।

त्यसअघि अनुशासन समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।

यसअघि गत १८ चैतमा बसेको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले अनुशासन उल्लंघनको आरोप लागेकाहरूलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक वैशाख २ गते बस्ने

निम्न व्यक्तिको हकमा हुनेछ अनुशासनको कारबाही–

  • निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका र प्रस्तावक समर्थक बसेकाको बारेमा ।
  • निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध प्रचार प्रसारमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका ।
  • पार्टी उम्मेदवारका विरुद्ध प्रत्यक्ष रुपमा विपक्षलाई टेवा पुर्‍याएका ।
  • नेपाली कांग्रेसलाई मत नमागी साइलेन्स किलिङको काम गरेका ।
  • नेपाली कांग्रेसबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विपक्षीलाई सहयोग गरेका ।
अनुशासन समिति नेपाली कांग्रेस
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

