+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस नेता गौतमले भने- पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असर्मथ छु

पार्टीको निर्णयअनुसार नयाँ वर्षको पहिलो दिनबाट केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले ७७ वटै जिल्लामा 'एक महिने जरामा जाऊँ अभियान' सञ्चालन गर्दै छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १८:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता प्रा.डा. कृष्णप्रसाद गौतमले स्वास्थ्य कारण देखाउँदै ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’ का लागि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ रहेको पत्रमार्फत सभापति गगनकुमार थापालाई जानकारी दिनुभएको छ।
  • कांग्रेसले नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि ७७ वटै जिल्लामा ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’ सञ्चालन गर्दै केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई सदस्यता विस्तार अभियानको नेतृत्व गर्न निर्देशन दिएको छ।
  • अभियानका लागि जिल्लामा खटिने प्रतिनिधिहरूका लागि कांग्रेसले अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो र महासमिति सदस्य पौडेललाई मुस्ताङको प्रतिनिधि तोकेको छ।

३० चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रा.डा. कृष्णप्रसाद गौतमले मंगलबारदेखि सुरू हुन गइरहेको ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’ का लागि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ रहेको बताएका छन् ।

अभियानको पूर्वसन्ध्यामा उनले सभापति गगनकुमार थापालाई पत्रमार्फत केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’ का लागि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ रहेको बताएका हुन् ।

उनले पत्रमा स्वास्थ्यलाई कारण देखाएर केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्न असमर्थ रहेको उल्लेख गरेका छन् । महासमिति सदस्य रहेका पौडेललाई कांग्रेसले मुस्ताङका लागि प्रतिनिधि तोकेको थियो ।

पार्टीको निर्णयअनुसार नयाँ वर्षको पहिलो दिनबाट केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले ७७ वटै जिल्लामा ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’ सञ्चालन गर्दै छन् ।

अभियानका लागि जिल्लामा खटिने प्रतिनिधिहरूका लागि कांग्रेसले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको थियो । कांग्रेसले प्रतिनिधिहरूलाई कार्यक्षेत्रमा बसेर सदस्यता विस्तार अभियानको नेतृत्व गर्न भनेको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रा.डा. कृष्णप्रसाद गौतम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसले बोलायो अनुशासन समितिको बैठक, लगत्तै केन्द्रीय कार्यसम्पादन

कांग्रेसले बोलायो अनुशासन समितिको बैठक, लगत्तै केन्द्रीय कार्यसम्पादन
अब अधिवेशनतिर लागौँ, अदालततिर होइन : महामन्त्री पौडेल

अब अधिवेशनतिर लागौँ, अदालततिर होइन : महामन्त्री पौडेल
कुनै नेताले लहडमा भाषण गरेर पार्टी सदस्यता खारेज गर्न सक्दैन : पूर्णबहादुर खड्का

कुनै नेताले लहडमा भाषण गरेर पार्टी सदस्यता खारेज गर्न सक्दैन : पूर्णबहादुर खड्का
कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक वैशाख २ गते बस्ने

कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक वैशाख २ गते बस्ने
क्रियाशील सदस्यता खारेज होइन, अद्यावधिक गर्छौं : महामन्त्री पौडेल

क्रियाशील सदस्यता खारेज होइन, अद्यावधिक गर्छौं : महामन्त्री पौडेल
असन्तुष्ट पक्षलाई कांग्रेस महामन्त्री पौडेलले भने- अदालततिर होइन, महाधिवेशनतिर लागौं 

असन्तुष्ट पक्षलाई कांग्रेस महामन्त्री पौडेलले भने- अदालततिर होइन, महाधिवेशनतिर लागौं 

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित