सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

नयाँ वर्षमा के संकल्प राख्ने अलमलमा हुनुहुन्छ ? यी हुन् राम्रा विकल्प

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १९:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नयाँ वर्ष २०८३ को आगमनले नयाँ सुरुवात र संकल्पहरू राख्ने अवसर दिएको छ।
  • स्वास्थ्य, आर्थिक अनुशासन, नयाँ सीप सिक्ने, पर्यावरण संरक्षण, परिवारसँग समय बिताउने लगायतका संकल्पहरू राख्न सकिन्छ।

नयाँ वर्ष २०८३ को आगमनले हामी सबैलाई फेरि एक पटक नयाँ सुरुवातको अवसर दिँदैछ । प्राय: नयाँ वर्ष जस्तो विशेष समयमा हामी मध्ये धेरैले नयाँ पात्रो फेर्नेबाहेक अन्य केही पनि गर्छौं । त्यो भनेको आफूलाई नयाँ बनाउने हो । भनौं, आफैंले राख्ने/राखिने संकल्पहरू हुन् । जुन एउटा प्रचलनका रूपमा नै रहेको छ ।

संकल्पहरू सधैं ठूलो नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । दैनिक जीवनमा सजिलै लागू गर्न सकिने साना-साना प्रतिबद्धताहरू पनि संकल्पहरू हुन सक्छन् ।

१. स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने

प्रत्येक दिन कम्तीमा ३० मिनेट पैदल हिँड्ने वा घरमै व्यायाम गर्ने । चिनी, तेल र जंकफुड कम गर्ने । यो संकल्पले हामीलाई चाँडै नै अस्पताल जानबाट बचाउँछ । जीवनको गुणस्तर बढाउँछ ।

२. आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने

मासिक आम्दानीको कम्तीमा १० प्रतिशत बचत गर्ने । अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र सानो-सानो लक्ष्यका लागि खाता खोल्ने । पैसा सञ्चय अर्थात् आर्थिक अनुशानको यो बानीले हामीलाई भविष्यको चिन्ता कम गर्न सहयोग गर्छ ।

३. नयाँ सीप सिक्ने

मोबाइलबाटै अनलाइन कोर्स गरेर डिजिटल साक्षरता, कृषि प्रविधि वा सिलाइ-बुनाइ जस्तो सीप सिक्ने । यस संकल्पले हामीलाई पुनर्ताजगी गराउँछ । सके नयाँ रोजगारीको ढोका खोल्छ । आत्मनिर्भर बनाउँछ ।

४. पर्यावरण संरक्षणमा योगदान दिने

घरबाट प्लास्टिकको झोला पूरै हटाउने । हरेक महिना कम्तीमा एउटा रुख रोप्ने । यस्तो संकल्पले दीर्घकालमा पर्यावरण संरक्षण गराउन सहयोग गर्छ । एक त हाम्रो देश हिमाल र नदीबाट बनेको छ, यसलाई जोगाउनु हाम्रो पनि कर्तव्य हो ।

५. परिवारसँग गुणस्तरीय समय बिताउने

आजकल हामी सबैभन्दा बढी मोबाइलमा समय बिताउन थालेका छौं । तर, नयाँ वर्षदेखि मोबाइल बन्द गरेर दिनमा एक छाक परिवारसँगै खाने र बच्चासँग कुराकानी गर्ने संकल्प राख्न सकिन्छ । यसले घरको वातावरण शान्त र सम्बन्ध मजबुत बनाउँछ ।

६. समयको सदुपयोग गर्ने

सामाजिक सञ्जालमा निश्चित समयभन्दा बढी नबिताउने र हरेक दिन एउटा उपयोगी काम पूरा गर्ने । यो संकल्पले ‘समय नै जीवन हो, यसलाई व्यर्थ खेर फाल्नु हुँदैन’ भन्ने कुराको बोध गराउँछ ।

७. पुस्तक पढ्ने बानी बसाल्ने

आजभोलि स्क्रिन टाइम अत्यधिक हुँदा धेरैको पुस्तक पढ्ने बानी छुट्दै गइरहेको छ । यस्तोमा चाहे उपन्यास होस्, कृषि सम्बन्धी होस् वा आत्मविकासका किताबहरू होउन्, महिनामा कम्तीमा दुई वटा पुस्तक पढ्ने बानी लगाउनुपर्छ । यसे हाम्रो दृष्टिकोण फराकिलो बनाउँछ ।

८. सकारात्मक सोच विकास गर्ने

व्यस्त दैनिकी र तीव्र गतिमा बढिरहेको जीवनशैली । यसले सकारात्मक सोच्ने क्षमता पनि गराउँछ । त्यस्तोमा प्रत्येक दिन तीनवटा कुराको कृतज्ञता व्यक्त गर्ने र नकारात्मक कुराबाट टाढा रहने जस्ता सकारात्मक सोचको संकल्प राख्न सकिन्छ । यसले मानसिक स्वास्थ्य मजबुत बनाउँछ ।

९. आफ्नो संस्कृति र भाषालाई सम्मान गर्ने

उसैगरी हामी आजभोलि हाम्रो संस्कृति र भाषाबाट पनि टाढा हुँदै गइरहेका छौं । यस्तोङ्गा घरमा नेपाली भाषामा बढी कुराकानी गर्ने, चाडपर्वलाई उल्लासपूर्ण रूपमा मनाउने र परम्परालाई नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता संकल्प लिन सकिन्छ । किनकि हाम्रो पहिचान नै हाम्रो शक्ति हो ।

नयाँ वर्ष नयाँ संकल्प
Hot Properties

Advertisment

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के 'राइट टु रिकल' !

उपसभामुख चुनावमा 'तटस्थ' बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने 'पीएफटी' कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
