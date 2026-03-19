संघीय संसद्‍लाई पेपरलेस प्रणालीतर्फ लैजाने तयारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १२:२८
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संघीय संसदलाई पेपरलेस प्रणालीतर्फ लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
  • सभामुख अर्यालले डिजिटलाइजेशन तथा ई–पार्लियामेन्ट निर्माणमा विशेष चासो रहेको बताउनुभयो।
  • यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले संसदको क्षमता विकास र महिला सशक्तीकरणमा सहकार्य विस्तार गर्न इच्छा व्यक्त गर्नुभयो।

१ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसदलाई पेपरलेस प्रणालीतर्फ लैजाने तयारी गरिँदैछ । सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

सभामुख अर्यालसँग सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले भेट गरेका थिए ।

सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा सभामुख अर्यालले डिजिटलाइजेशन तथा ई–पार्लियामेन्ट निर्माणमा आफ्नो विशेष चासो रहेको बताउँदै संसदलाई पेपरलेस प्रणालीतर्फ लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । समझदारीपत्रको अध्ययनपछि सहकार्यको मोडालिटीबारे थप छलफल गरिने पनि उनले बताए ।

यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले संसदहरुको क्षमता विकास, महिला सशक्तीकरण तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न इच्छा व्यक्त गरे । साथै डिजिटल संसद निर्माण, समितिहरूसँग सहकार्य तथा अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्न तयार रहेको जनाए ।

सभामुखले महिला सांसदहरूको क्षमता विकासका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै उपयुक्त मोडालिटी तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उक्त भेटमा संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे लगायतका अधिकारी तथा  यूएनडीपीका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

सम्बन्धित खबर

जितु नेपालको ‘कार्की साइँला’ १ साउनमा आउने, यस्तो छ पहिलो झलक

जितु नेपालको ‘कार्की साइँला’ १ साउनमा आउने, यस्तो छ पहिलो झलक
माइक्रोसफ्टले ल्याउँदैछ आफ्नै ‘क्ला’ : कम्प्युटरमा आफैँ काम गर्ने एजेन्टको परीक्षण सुरु

माइक्रोसफ्टले ल्याउँदैछ आफ्नै ‘क्ला’ : कम्प्युटरमा आफैँ काम गर्ने एजेन्टको परीक्षण सुरु
सलहेश फूलबारीमा फुल्यो सुनाखरी (तस्वीरहरू)

सलहेश फूलबारीमा फुल्यो सुनाखरी (तस्वीरहरू)
नयाँ वर्षको पहिलो दिन ३ हजार १ सय रुपैयाँ बढ्यो सुन

नयाँ वर्षको पहिलो दिन ३ हजार १ सय रुपैयाँ बढ्यो सुन
के युट्युबमा एआई म्युजिक बन्द गर्न सकिन्छ ?

के युट्युबमा एआई म्युजिक बन्द गर्न सकिन्छ ?
अमेजनमा गूगल पिक्सेल १० सिरिज र पिक्सेल वाच ४ मा भारी छुट

अमेजनमा गूगल पिक्सेल १० सिरिज र पिक्सेल वाच ४ मा भारी छुट

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories

