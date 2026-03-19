सबै नागरिकलाई श्रमसँग जोड्ने सरकारको प्रतिबद्धता

सरकारले सबै नागरिकलाई श्रम संस्कृतिसँग जोडेर अनिवार्य श्रम गराउने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १५:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले सबै नागरिकलाई श्रम संस्कृतिसँग जोडेर अनिवार्य श्रम गराउने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ।
  • सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
  • सरकारले ठगी, ज्वाला बक्यौता र श्रम शोषण अन्त्य गर्न व्यापक श्रम बजार सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

१ वैशाख, काठमाडौ । सरकारले सबै नागरिकलाई श्रम संस्कृतिसँग जोडेर अनिवार्य श्रम गराउने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ । ६ राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाउने क्रममा सरकारले यो नीति पनि स्वीकारेको हो ।

‘सबैलाई श्रम संस्कृतिसँग जोडेर अनिवार्य श्रम गराइनेछ,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ । यो एजेण्डा हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले वकालत गर्दै आएको छ ।

आगामी ५ वर्षभित्र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले यो एजेण्डाको अपनत्व पनि लिएको हो । ‘समृद्धिको आधार रोजगारी’ शीर्षकमा सरकारले श्रमलाई सुरक्षित, मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको हो ।

‘ग्रामिण रोजगारी कार्यक्रमका साथै नीथि क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना गर्न रोजगार मेला आयोजना गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘श्रम बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण श्रम बजार निर्माणका लागि ठगी, ज्वाला बक्यौता र श्रम शोषण अन्त्य गर्न व्यापक श्रम बजार सुधार कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।’

श्रम सुधार्न बन्छन् कार्यदल, हुँदैन कार्यान्वयन

श्रम सुधार्न बन्छन् कार्यदल, हुँदैन कार्यान्वयन
मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप

मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप
'श्रमाधान कल सेन्टर' प्रचार गर्न सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध

‘श्रमाधान कल सेन्टर’ प्रचार गर्न सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध
स्वास्थ्य परीक्षणको 'सिन्डिकेट' खारेज, विदेश जाने श्रमिकले सरकारी अस्पतालबाटै सेवा पाउने

स्वास्थ्य परीक्षणको ‘सिन्डिकेट’ खारेज, विदेश जाने श्रमिकले सरकारी अस्पतालबाटै सेवा पाउने
अब श्रम स्वीकृति आवेदनकै दिन, अभिमुखीकरण तालिम अनलाइन 

अब श्रम स्वीकृति आवेदनकै दिन, अभिमुखीकरण तालिम अनलाइन 
पूर्वश्रममन्त्री भण्डारीलाई हराएका साहलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी

पूर्वश्रममन्त्री भण्डारीलाई हराएका साहलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी

Advertisment

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories

