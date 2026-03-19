बलिउडका ‘नेपो किड्स’ उद्योगबाहिरका नयाँ ट्यालेन्टसँगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बलिउडमा 'नेपो बेबी' अर्थात् फिल्मी परिवारका सन्तानले सहज मौका पाउने चलन घट्दै गएको छ।
- निर्देशक र निर्माता अहिले स्टार पावरभन्दा प्रतिभालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् र नयाँ कलाकारलाई मौका दिइरहेका छन्।
- धेरै स्टार किडहरूले व्यावसायिक सफलता नपाउँदा दर्शकले कथा र अभिनयको गुणस्तरलाई बढी महत्व दिन थालेका छन्।
मुम्बई । हलिउड होस् वा बलिउड, ‘नेपो बेबी’ अर्थात् चर्चित र प्रभावशाली कलाकारका सन्तानले सधैं केही न केही सहजता पाउँदै आएका छन् । प्रतिभा कस्तो छ भन्नेभन्दा पनि उनीहरूका लागि स्टार बन्ने ढोका पहिल्यै खुलेको जस्तो देखिन्थ्यो ।
जहाँ अभिनयमा मौका पाउन नयाँ कलाकारहरूले वर्षौं संघर्ष गर्नुपथ्र्यो, त्यहीँ फिल्मी परिवारबाट आएका व्यक्तिहरूले सम्बन्ध, स्रोत र पहुँचको प्रयोग गर्दै ठूला निर्माता-निर्देशकसँग सजिलै काम पाउने गरेका थिए । सोनम कपुर र रणवीर कपुरलाई सञ्जय लीला भन्सालीले लञ्च गरे ।
आलिया भट्ट, जाह्नवी कपुर र वरुण धवनलाई करण जोहरले अघि ल्याए । सुहाना खान, अगस्त्य नन्दा र खुशी कपुरलाई जोया अख्तरले मौका दिइन् भने टाइगर श्राफलाई साजिद नाडियाडवालाले समर्थन गरे ।
यसैबीच, ‘नेपो बेबी’ र ‘आउटसाइडर’ बीचको बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ । कंगना रनौतले टेलिभिजन कार्यक्रम ‘कफी विथ करण’ मा यो विषय उठाएपछि बलिउडमाथि स्टार किडलाई प्राथमिकता दिने आरोप झन् तीव्र भयो ।
तर पछिल्ला वर्षमा अवस्था केही बदलिँदै गएको देखिन्छ । फिल्मी परिवारबाट आएका नयाँ कलाकारहरू अब स्वतः पहिलो रोजाइ बन्न छोडेका छन् । निर्देशक र निर्माता अहिले स्टार पावरभन्दा पनि प्रतिभालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् ।
यो परिवर्तन खासगरी त्यतिबेला देखिन थाल्यो, जब धेरै स्टार किडहरू दर्शकसँग जोडिन असफल भए । गत वर्षको म्युजिकल ब्लकबस्टर “सैयारा” बाट डेब्यु गरेका अहान पाण्डेय बाहेक पछिल्ला वर्षमा कुनै पनि नेपो डेब्युटेन्टले ठूलो व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन् ।
सैफ अली खानका छोरा इब्राहिम अली खानले आफ्नो पहिलो फिल्म “नादानियाँ” (नेटफ्लिक्स) र त्यसपछिको “सरजमीन” (जियो हटस्टार) का लागि कडा आलोचना सामना गर्नुपर्यो । दुवै फिल्मको कथा र उनको अभिनय दुवै आलोचित भए । उनको तेस्रो फिल्म “दिलेर” एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि तयार भए पनि रिलिजको पर्खाइमा छ ।
सञ्जय कपुरकी छोरी शनाया कपुर पनि आफ्ना फिल्म “आँखों की गुस्ताखियाँ” र “तू या मैं” मार्फत दर्शकलाई आकर्षित गर्न असफल भइन् । बोनी कपुर र स्वर्गीय श्रीदेवीकी छोरी खुशी कपुरले पनि “लभयापा” मार्फत थिएटरमा सफलता पाउन सकिनन् । आमिर खानका छोरा जुनैद खान पनि अहिलेसम्म स्थापित हुन सकेका छैनन् । शाहरुख खानकी छोरी सुहाना खानले “द आर्चिज” बाट डेब्यु गर्दा उनको अभिनयप्रति आलोचना भयो ।
सुनिल शेट्टीका छोरा अहान शेट्टीले “बोर्डर २” मा केही सफलता पाएका भए पनि मुख्य भूमिकामा उनी अझै स्वीकार्य हुन सकेका छैनन् । अमिताभ बच्चनकी नातिनी अगस्त्य नन्दाले “इक्किस” मा अभिनय क्षमता देखाए पनि व्यावसायिक सफलता पाउन बाँकी छ । स्वर्गीय इरफान खानका छोरा बाबिल मुख्यतः ओटीटीमै सीमित देखिएका छन् ।
रवीना टन्डनकी छोरी राशा थडानी र अजय देवगनका भतिजा आमन देवगनले “आजाद” बाट डेब्यु गरे पनि फिल्मले ठूलो बजेटका बाबजुद १० करोडसम्म पनि कमाउन सकेन । शशि कपुरका नाति जहान कपुर थिएटरमा असफल भएपछि स्ट्रिमिङतर्फ लागेका छन् । अक्षय कुमारकी भान्जी सिमर भाटिया, ऋतिक रोशनकी कजिन पश्मिना रोशन र सलमान खानकी भान्जी अलीजे अग्निहोत्रीले पनि अपेक्षित स्वागत पाएनन् ।
उद्योगसँग नजिक रहेका व्यक्तिका अनुसार दर्शकको सोचमै ठूलो परिवर्तन आएको छ । पहिले चिनिने थरका कारण लगानी, प्रचार र वितरण सजिलो हुन्थ्यो । तर अहिले त्यो सुरक्षित आधार काम नगर्ने अवस्था आएको छ । एक निर्माता भन्छन्, “अहिले स्टार किडको फिल्म घोषणा भएदेखि नै नकारात्मक प्रतिक्रिया आउन थाल्छ । दर्शकको चासो घट्दै गएको देखिन्छ ।”
यस अस्वीकृतिका पछाडि केही कारण पनि छन् । धेरै स्टार किडहरूले सुरक्षित र परम्परागत कथा रोज्दा ती फिल्महरू दर्शकसँग भावनात्मक रूपमा जोडिन सकेनन् । कतिपयलाई पर्याप्त तयारी बिना नै छिट्टै लञ्च गरिँदा उनीहरूको अभिनय सामाजिक सञ्जालमा मजाकको विषय बन्यो ।
अर्का एक उद्योग स्रोतका अनुसार, “अब दर्शक पहिले जस्तो सहनशील छैनन् । उनीहरूलाई को स्टार किड हो वा बाहिरबाट आएको हो भन्नेभन्दा फिल्मको गुणस्तर र अनुभव महत्वपूर्ण लाग्छ ।”
यसैको असर रूपमा धेरै नेपो कलाकारसँग नयाँ प्रोजेक्टको अभाव देखिएको छ । शनाया, अगस्त्य, आमन, सिमर र पश्मिनासँग अहिले कुनै फिल्म छैन । खुशी र इब्राहिमसँग एक-एक फिल्म मात्र छन् । राशा भने आफ्ना समकालीनमध्ये केही व्यस्त देखिन्छिन् ।
अर्कोतर्फ, फिल्मी पृष्ठभूमि नभएका नयाँ कलाकारहरू भने अघि बढिरहेका छन् । अनीत पड्डा, मेधा शंकर, प्रतिभा रान्ता, नितान्शी गोयल, लक्ष्य, अभय वर्मा, रोहित सराफ र स्पर्श श्रीवास्तवजस्ता कलाकारले उद्योगमा आफ्नो स्थान बनाउँदै निरन्तर काम पाइरहेका छन् ।
यो परिवर्तनले बलिउडभित्रको नयाँ प्रवृत्तिलाई देखाउँछ । दर्शक अब स्टार वा परिवारिक पृष्ठभूमिभन्दा टाढा गएर कथा र अभिनयको गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् ।
राहुल राउत :
भेराइटी इन्डियाबाट ।
