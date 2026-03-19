मलामी गएका पुरुष महाकालीमा बगेर बेपत्ता

१ वैशाख, धनगढी । कञ्चनपुरमा मलामी गएका एक पुरुष महाकाली नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका छन् । मंगलबार बिहान साढे ११ बजेतिर मलामी गएका शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ का ४५ वर्षीय प्रकाश सिंह महाकाली नदीमा डुबेर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनी स्थानीय ७० वर्षीया धना भट्टको मलामी गएका थिए । भीमदत्त नगरपालिका–११ भुजेला घाटमा नुहाउने क्रममा सिंह बगेका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले बेपत्ता सिंहको खोजी गरिरहेको छ ।
