News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा फसेका दुई बालकलाई नेपाली सेनाले सकुशल उद्धार गरेको छ।
- बालकहरू निकुञ्ज घुम्न जाँदा करिब ३० मिटर तल खोलाको ढुंगामा अड्किएका थिए।
- उद्धार गरिएका बालकहरू खोटाङ घर भएका हुन् र चन्दननाथ गणबाट सेनाको टोली खटिएको थियो।
२ वैशाख, काठमाडौं । शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र फसकेका दुई बालकलाई नेपाली सेनाले उद्धार गरेको छ ।
निकुञ्ज घुम्न जाने क्रममा चिप्लिएर करिब ३० मिटर तल दुई बालक खसेका थिए । ३० मिटर तल खस्दा उनीहर खोलाको ढुंगामा अड्किएर फसेको नेपाली सेनाले बताएको छ ।
उनीहरूलाई चन्दननाथ गणबाट खटिएको सेनाको टोलीले सकुशल उद्दार गरेको हो । उद्धार गरिएका दुई बालक खोटाङ घर भएका हुन् ।
