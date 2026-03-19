भारतमा डिलिमिटेशन विधेयकमाथि बहस: सरकारले ५० प्रतिशत लोकसभा सिट बढाउने

३ वैशाख, काठमाडौं । केन्द्रीय मन्त्री अर्जुन राम मेघवालले लोकसभामा डीलिमिटेशन विधेयकमाथिको बहसका क्रममा यस प्रक्रियापछि प्रत्येक राज्यमा लोकसभा सिटको संख्या ५० प्रतिशतले बढ्ने बताएका छन्।
सरकारले आज संसदमा डिलिमिटेशन विधेयक दर्ता गरेको छ।
मेघवालले भने, “सबै राज्यहरूमा गरी कुल लोकसभा सिटको संख्या ८१५ पुग्नेछ, जसमा २७२ सिट महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन्।”
यसअघि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपालले यस विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गरिएकोमा विरोध जनाएका थिए, जसको जवाफमा गृहमन्त्री अमित शाहले हामी विपक्षीलाई यसको कडा जवाफ दिनेछौं भनेका छन्।
यस विधेयकमा लोकसभाको सिट सङ्ख्या वर्तमान ५४३ बाट बढाएर ८५० पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
साथै लोकसभा र प्रदेश सभाहरूका एक-तिहाइ सिट महिलाका लागि आरक्षित गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यद्यपि महिला आरक्षणको यो प्रस्ताव सन् २०२३ मा पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ मा आधारित छ, जसमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। तर यसको कार्यान्वयनलाई भविष्यमा हुने जनगणना र डीलिमिटेशन प्रक्रियासँग जोडिएको थियो।
अर्थात्, प्रस्ताव अनुसार लोकसभाका सिटहरूको सङ्ख्या बढाइसकेपछि मात्र महिलाका लागि सिटहरू आरक्षित गरिनेछन्।
यही विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरू सरकारमाथि आक्रामक बनेका छन्। उनीहरूका मुख्यतया दुईवटा आरोपहरू रहेका छन्।
सरकारले डीलिमिटेशन प्रक्रियामार्फत उत्तर भारत र आफू बलियो भएका राज्यहरूमा सिट सङ्ख्या बढाउन चाहेको विपक्षीको दाबी छ। यसले गर्दा उत्तर र दक्षिण भारतीय राज्यहरूबीचको सिट सङ्ख्यामा ठूलो अन्तर आउने र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा भारतीय जनता पार्टीलाई पुग्ने उनीहरूको तर्क छ। साथै, यस कदमबाट संसद्मा दक्षिण भारतीय राज्यहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने देखिन्छ।
त्यस्तै, सरकारले महिला आरक्षणलाई एउटा बहानाका रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको आरोप पनि विपक्षीले लगाएका छन्।
यद्यपि भारतीय जनता पार्टीले यी आरोपहरूको खण्डन गर्दै सबै राज्यहरूले समान प्रतिनिधित्व पाउने बताएको छ। महिलाहरूका लागि आरक्षण सुनिश्चित गरेर उनीहरूको सहभागिता बढाउन आफूहरू लागिपरेको दाबी समेत भाजपाले गरेको छ।
संसद्मा जारी बहस
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपालले डीलिमिटेशन विधेयक भारतको सङ्घीय ढाँचामाथिको एउटा आधारभूत प्रहार भएको बताएका छन्।
उन्होंने यस विधेयकमाथिको बहसका क्रममा लोकसभामा भने, “सन् २०२३ मा संसद्ले एउटा विधेयक पारित गरेको थियो, जसमा संसद् र प्रदेश सभाहरूमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको थियो। त्यस समयमा लोकसभाका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी, राज्यसभाका विपक्षी दलका नेता मल्लिकार्जुन खड्गे, सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गान्धी र अन्य विपक्षी नेताहरूले सरकारसँग यसलाई २०२४ को चुनावदेखि नै लागू गर्न स्पष्ट रूपमा माग गरेका थिए। त्यसो भए २०२४ को चुनावमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण किन लागू गरिएन?”
उनले मोदी सरकारको मनसाय संवैधानिक सुरक्षाका उपायहरू हडप्ने रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारसँग यो विधेयक फिर्ता लिन समेत माग गरे।
यसैबीच, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद काकोली घोषले महिला आरक्षणलाई डीलिमिटेशनसँग जोडिएकाले आफूहरूले यस विधेयकको विरोध गरिरहेको बताएकी छन्।
उनले समानताको अधिकार जन्मजात सबैले प्राप्त गरेको र यो लोकतान्त्रिक अधिकारमा निर्भर रहने उल्लेख गर्दै समानताको अधिकार कुनै राजनीतिक प्रक्रियामा निर्भर हुनु नहुने तर्क गरिन्।
राहुल गान्धीले भने, ‘यो भाजपाको खतरनाक खेल’
लोकसभाका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले एक्समा पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, “भाजपाको खतरनाक योजनाहरूमध्ये एक यो हो कि उसले २०२९ को चुनावमा आफ्नो फाइदाका लागि सबै लोकसभा सिटहरूको डीलिमिटेशन प्रक्रिया आफ्नो अनुकूल बनाउन चाहन्छ।”
राहुल गान्धीले प्रस्तावित विधेयकले सम्पूर्ण शक्ति डिभिलिटेशन कमिसनलाई सुम्पिने र उक्त कमिसनलाई सरकारले नै नियुक्त तथा निर्देशित गर्ने आरोप लगाएका छन्।
उनले थप लेखेका छन्, “भाजपाले यो कसरी गर्छ भन्ने हामीले देखिसकेका छौँ, असम र जम्मु-कश्मिरमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रक्रियालाई आफ्नो पक्षमा पारियो। जुन क्षेत्र र समुदायमा भाजपाको समर्थन छैन, उनीहरूलाई चुनावी फाइदाका लागि विभाजित गरियो।”
राहुल गान्धीले अगाडि लेखेका छन्, “केही निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख मतदाता छन् भने केहीमा केवल ८ लाख मात्र। कतिपय क्षेत्रमा १२ वटा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् भने कतिपयमा ६ वटा मात्र। केही सिटहरूलाई यसरी टुक्रा पारिएको छ कि तिनीहरूबीच कुनै आपसी सम्बन्ध नै देखिँदैन, कतिपय अवस्थामा त नदी वा पहाडपारिसम्म क्षेत्रहरू विभाजन गरिएका छन्।”
उनले थप भनेका छन्, “हामी मोदी सरकारलाई ओबीसी, दलित र आदिवासीहरूको हिस्सा चोरी गर्न दिने छैनौँ। सरकार जातीय जनगणनाको तथ्याङ्कलाई बेवास्ता गर्न चाहन्छ। हामी दक्षिणी, उत्तर-पूर्वी र साना राज्यहरूमाथि हुने अन्यायलाई पनि सहन गर्ने छैनौँ।”
राहुल गान्धीले सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्तावको महिला आरक्षणसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार यो संशोधन सीमाङ्कन मार्फत सत्तामा आफ्नो पकड बलियो बनाउने एउटा प्रयास मात्र हो।
दक्षिण भारतीय राज्यहरूमाथि विभेद गरिएको आरोप
अप्रिल १६ देखि १८ सम्म संसद्को विशेष सत्रमा यस विधेयकमाथि छलफल हुनेछ। यदि यो विधेयक पारित भएमा सन् २०२९ को आगामी आम चुनावमा महिला आरक्षणका लागि बाटो खुल्ने देखिन्छ।
विपक्षी दलहरूले यसलाई पश्चिम बङ्गाल र तमिलनाडुको विधानसभा चुनावभन्दा केही दिन अघि महिला मतदाताहरूलाई लोभ्याउने एउटा रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूले यस कदमलाई तुष्टीकरणको राजनीतिको संज्ञा समेत दिएका छन्।
तमिलनाडुका २३४ सिटहरूका लागि अप्रिल २३ मा मतदान हुने तय भएको छ।
एउटा चुनावी सभामा तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री तथा डिएमके नेता एमके स्टालिनले राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर छिमेकी राज्यका नेताहरूले पनि डीलिमिटेशन विरुद्ध आवाज उठाइरहेको बताएका छन्।
स्टालिनले कालो झण्डा फहराएर डीलिमिटेशनको निर्णयको विरोध गरेका छन्। केन्द्र सरकारको यस निर्णयको विरोधस्वरूप उनले आफ्ना समर्थकहरूसँगै कालो कपडा समेत लगाएका थिए।
यस क्रममा उनले प्रस्तावित डीलिमिटेशन विधेयकको प्रतिलिपि जलाएर समेत आफ्नो विरोध प्रकट गरेका छन्।
उनले यस सभामा कालो झण्डा फहराएर डीलिमिटेशनको निर्णयको विरोध गरेका छन्।
उनले भने, “डीलिमिटेशनमार्फत एनडीएले तमिलहरूमाथि प्रहार गरिरहेको छ। अप्रिल २३ को मतदानमा हामी उनीहरूलाई हामी को हौँ भन्ने देखाइदिनेछौँ।”
आफ्नो सरकार सधैँ महिलाहरूका लागि समर्पित भएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले केन्द्र सरकारले भने महिला आरक्षणको बहानामा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेको बताएका छन्।
यस विधेयकको उद्देश्यका बारेमा भनिएको छ कि डीलिमिटेशनको प्रक्रिया ‘पछिल्लो पटक प्रकाशित जनगणना’ को आधारमा हुनेछ। भारतमा अन्तिम पटक जनगणना सन् २०११ मा भएको थियो। अर्थात्, यस विधेयकको आधार सन् २०११ मा भएको जनगणना नै हुनेछ।
यही नै त्यो मुख्य विन्दु हो, जसमा दक्षिण भारतीय राज्यहरूले संसद्मा आफ्नो प्रतिनिधित्व घट्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
अहिलेसम्म हरेक राज्यले पाउने संसदीय सिटको सङ्ख्या कुनै राज्यको जनसङ्ख्या र त्यसको निर्वाचन सिटको अनुपात सबै राज्यहरूमा लगभग बराबर होस् भन्ने आधारमा तय गरिँदै आएको छ।
अर्थात्, देशभरिको प्रत्येक सिटले लगभग समान जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्नेछ।
दशकौँदेखि भारतमा जनसङ्ख्या वृद्धिको दर असमान रहेको छ, जसमा दक्षिण भारतीय राज्यहरूको प्रदर्शन राम्रो देखिएको छ। अध्ययनहरूले के देखाउँछन् भने, यदि वर्तमान परिस्थितिमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा सिट निर्धारण गर्ने यही मापदण्ड लागू गरियो भने दक्षिण भारतीय राज्यहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर हुन जानेछ।
केरलका मुख्यमन्त्री पिनराई विजयनले एक्समा लेखेका छन्, “डिलिमिटेसन विधेयक २०२६ को मस्यौदा, जुन अहिले सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ, त्यसले भाजपा नेतृत्वको केन्द्र सरकार राज्यहरूको वर्तमान समानुपातिक हिस्सा र लोकसभामा उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई ध्यान नदिई सीमाङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाउन उत्सुक देखिएको सङ्केत गर्छ।”
उनले अगाडि लेखेका छन्, “यस्तो प्रक्रिया अत्यन्तै अन्यायपूर्ण हुनेछ, किनभने यसबाट केरललगायत ती राज्यहरूले नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ जसले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति १९७६ लाई इमानदारी र गम्भीरताका साथ लागू गर्न प्रयास गरे। अर्कोतर्फ, जनसङ्ख्या नियन्त्रणका उपायहरू लागू गर्न सुस्तता देखाउने राज्यहरूले भने पुरस्कार पाइरहेको जस्तो देखिनेछ।”
केरलमा अप्रिल ९ तारिखमा १४० सिटका लागि मतदान सम्पन्न भएको छ।
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बलले भनेका छन्, “उत्तर प्रदेशमा अहिले ८० लोकसभा सिट छन् र तमिलनाडुमा ३९। डीलिमिटेशन पछि उत्तर प्रदेशमा १२० सिट हुनेछन् भने तमिलनाडुमा ५९। अर्थात्, पहिले यी दुई प्रदेशबीचको सिट अन्तर ४१ थियो भने अब त्यो ६१ पुग्नेछ। यदि हरेक प्रदेशमा यही तथ्याङ्क कायम राख्ने हो भने उत्तर भारतमा सिटको सङ्ख्या निकै बढ्नेछ, जसबाट उनीहरूलाई राजनीतिक फाइदा पुग्नेछ।”
सरकार र भाजपाको पक्ष
केन्द्रीय मन्त्री रामदास अठावले डीलिमिटेशन विधेयकलाई लिएर तमिलनाडु र विपक्षी दलहरूले लगाएका आरोपहरू सही नभएको बताएका छन्।
उनले समाचार एजेन्सी एएनआईसँग कुरा गर्दै भने, “तमिलनाडुका सिटहरू त बढ्ने नै छन्। दक्षिण भारतमाथि कुनै पनि किसिमको अन्याय हुने छैन। यदि स्टालिनका केही चिन्ताहरू छन् भने उनले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्न सक्छन् र उनका पार्टीका सांसदहरूले संसद्मा आफ्ना कुरा राख्न तथा सुझावहरू दिन सक्छन्।”
भाजपाका प्रवक्ता शहजाद पूनावालाले यस विधेयकका सम्बन्धमा सरकार हतारमा रहेको भन्ने कांग्रेस नेतृ सोनिया गान्धीको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, “हामी हतारमा छौँ किनभने महिलाहरू ३० वर्षदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। सोनिया जी, के तपाईंलाई हतार छैन? तपाईंसँग अवसर थियो। सन् २०१० मा राज्यसभाबाट विधेयक पारित भएपछि आरजेडीलाई खुसी पार्नका लागि यसलाई कहिल्यै लोकसभामा ल्याइएन। अब अप्रिल १६ देखि १८ बीचको संसद्को विशेष सत्रमार्फत महिलाहरूले आफ्नो अधिकार पाउँदैछन्। ३० वर्षपछि यो लागू हुँदैछ र हामी चाहन्छौँ कि यसलाई २०२९ को लोकसभाबाटै लागू गरियोस्, ताकि महिलाहरूले सशक्तीकरण र समावेशीकरणको अधिकार पाउन सकून्।”
यसैबीच, तेलंगाना भाजपाका नेता प्रकाश रेड्डीले भनेका छन्, “इन्डिया गठबन्धनले अन्ततः महिला आरक्षण विधेयकको समर्थन गर्ने तर डिलिमिटेसन विधेयकको समर्थन नगर्ने बताएको छ। डिलिमिटेसन विधेयकको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन। तपाईंहरूले पनि आफ्नो स्वार्थ र राजनीतिक फाइदा अनुसार नै सीमाङ्कन गर्नुभएको थियो। जनताले तपाईंहरूका हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्।”
