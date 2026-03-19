‘पूर्वाञ्चल गट ट्यालेन्ट २०८२’ को फाइनल ५ गते, प्रथमलाई ५ लाख

२०८३ वैशाख ४ गते ११:०५

४ वैशाख, धनकुटा । पूर्वी पहाडको सांस्कृतिक र कलात्मक गतिविधिले विस्तार भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सांस्कृतिक र कलात्मक गतिविधिलाई थप विस्तार गर्न धनकुटामा यस वर्ष पनि प्रतिभा खोजीअन्तरगत ‘पूर्वाञ्चल गट ट्यालेन्ट २०८२’ आयोजना हुने भएको छ ।

टिन्स क्रु डान्स ट्रेनिङ सेन्टर धनकुटाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतियोगिताको फाइनल यही वैशाख ५ गते धनकुटाको तल्लो टुडिखेलमा आयोजना गरिने जानकारी दिएको हो ।

स्थानीय कला, संस्कृति र युवाहरूको प्रतिभालाई उजागर गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको प्रतियोगिता यसपटक अझ व्यवस्थित र विस्तारित स्वरूपमा अघि बढाइने आयोजकले जनाएको छ । विशेषगरी ग्रामीण भेगमा लुकेर रहेका प्रतिभालाई पहिचान गर्दै उनीहरूलाई राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य कार्यक्रमले बोकेको छ ।

आयोजकका अनुसार प्रतियोगितालाई केवल प्रतिस्पर्धाको मञ्चमा सीमित नराखी प्रतिभा विकास, अवसर सिर्जना र सांस्कृतिक संरक्षणसँग जोडिएको अभियानका रूपमा विकास गरिँदैछ ।

नृत्य, गायनलगायत विविध विधामा सहभागीहरूले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउने कार्यक्रम संयोजक सुमन योगीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतियोगिता प्रतिभा पहिचानसँगै पर्यटन प्रवर्द्धन र स्थानीय आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने माध्यम पनि बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलमा नृत्यतर्फ युसिन यस्माली मगर, सुशान्त लिम्बु र दिपेश मगर रहनेछन् भने गायनतर्फ जुनी खालिङ राई, दिनेश भारती र महेश राईले मूल्यांकन गर्नेछन् ।

यस वर्षको प्रतियोगितामा विशेष आकर्षणका रूपमा कलाकार डिजी राज पौडेल र ‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–६’ का प्रतियोगी विराट तामाङको प्रस्तुति रहनेछ । यी प्रस्तुति दर्शकका लागि प्रमुख आकर्षण बन्ने विश्वास रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

प्रतियोगिताको पुरस्कार राशीले पनि यसलाई थप आकर्षक बनाएको आयोजकको दाबी छ । प्रतियोगिता अन्तरगत गायनतर्फ प्रथम हुनेलाई नगद ५ लाख रुपैयाँसहित सोही बराबरको जीवन बीमा प्रिमियम, म्युजिक रेकर्डिङ अवसर, गिफ्ट ह्याम्पर, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै द्वितीय र तृतीय स्थान प्राप्त गर्नेले क्रमश: एक लाख र ५० हजार रुपैयाँसहित अन्य सुविधा पाउनेछन् ।

यस्तै नृत्यतर्फ भने दुई उमेर समूहमा पुरस्कार वितरण हुने भएको छ । १२ वर्षमुनिको र त्योभन्दा माथिको उमेर समूहमा विभाजन गरिएको छ । जसमा दुवै समूहमा प्रथम हुनेले जनही २ लाख ५० हजार तथा दास्रो हुनेले जनही ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् ।

यसपटकको प्रतियोगिता गत असार २० गतेदेखि सुरु भएको थियो । जसमा कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाबाट ६ सय जनाले सहभागिता जनाएका थिए । जसमा ४३० जनाले प्रारम्भिक चरणमा सहभागिता जनाएका थिए । मेघा अडिसनपछि छनोट भई ३१ जना प्रतिभा अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेका छन् । जसमा गायनतर्फ १४, नृत्य सिनियरतर्फ ९ र जुनियरतर्फ ८ जना प्रतिस्पर्धी रहेका छन् ।

पहाडी जिल्लामा बढ्दो सांस्कृतिक गतिविधिको बीचमा यस्तो कार्यक्रमले युवा पुस्तालाई सिर्जनात्मक दिशामा अघि बढाउने मात्र होइन, स्थानीय स्तरमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । टिन्स क्रु डान्स ट्रेनिङ सेन्टर धनकुटा २०७३ मा पूवाञ्चल डान्सिङ्ग सुपरस्टार तथा २०७४, २०७६, २०७८, २०८० र २०८१ मा पूर्वाञ्चल गट ट्यालेन्ट प्रतियोगिता सम्पन्न गरिसकेको छ ।

रोल्पामा आँगनमा खेल्ने क्रममा लडेका बालकको मृत्यु

वनको सही व्यवस्थापनले दिन सक्छ १० लाख रोजगारी

कांग्रेस आधिकारिकता मुद्दामा विश्वप्रकाशले पनि बहस गर्ने

धनुषामा बुधबारदेखि बेपत्ता व्यक्ति बाँसघारीमा मृत फेला

नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीले जनस्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने दीर्घकालीन सुधार

सञ्चारमन्त्रीले गरे सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको निरीक्षण, भने- अब राजस्व तिरेको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छापिन्छ

Advertisment

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

