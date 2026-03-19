+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

उच्च शिक्षामा लगानी वृद्धिका लागि सरकारलाई दबाब दिन ‘भिक्षा देही’ अभियान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १२:२२

४ वैशाख, काठमाडौं । त्रिचन्द्र कलेजका विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षामा लगानी वृद्धिका लागि सरकारलाई दबाब दिन सडकमार्फत् ‘भिक्षा देही’ अभियान सुरू गरेका छन् ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को अगुवाइमा विद्यार्थीहरूले शुक्रबारदेखि ‘भिक्षा देही’ अभियान सुरू गरेका हुन् ।

उच्च शिक्षामा सरकारको लगानी तथा बजेट विनियोजन वृद्धिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि अभियान सुरू गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् ।

सरकारी क्याम्पसहरू र क्याम्पसहरूका पूर्वाधारमा रहेको पछौटेपनको मूल कारक न्युन लगानी र बजेट विनियोजन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

विद्यार्थीहरूका अनुसार राष्ट्रिय शिक्षामा सरकारको बजेट केवल १०–१५ प्रतिशत रहँदै आएको छ । उक्त बजेटको ८–११ प्रतिशतमात्र मात्र उच्च शिक्षामा विनियोजन गरिन्छ ।

सुदृढ उच्च शिक्षा भएका मुलुकहरूले उच्च शिक्षालाई सुदृढीकरण गर्न शिक्षा बजेटको ५० प्रतिशत विनियोजन गर्ने गरेका छन् ।

उच्च शिक्षा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
वित्तीय प्रणालीबाट एक खर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

'लिगेसी' पछ्याउँदै बलिउडबाट आएका तुलसी घिमिरेका छोरीहरू (भिडियो)

दलको नेताबारे छलफल गर्न कांग्रेस सांसदहरुको बैठक बस्दै

अर्जुन कुमाल पहिलोपटक समेट्दै लिग २ खेल्ने नेपाली टोली घोषणा, विनोदको पुनरागमन

वरिष्ठ मेकअप आर्टिस्ट अशोक रोकाको निधन

बिल तिर्न नसक्दा शिव सदा अस्पतालमै, पैसा खोज्न हिँडेकी आमा सम्पर्कविहीन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित