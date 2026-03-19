+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

डीलिमिटेशन ‘राजनीतिक नोटबन्दी’ साबित हुने : महिला आरक्षणलाई लिएर शशि थरूरको सरकारमाथि प्रहार

भारतीय संसदको तीन दिने विशेष सत्रको दोस्रो दिन लोकसभामा बोल्दै कांग्रेस सांसद शशि थरूरले महिला आरक्षणलाई डीलिमिटेशनसँग जोड्ने सरकारी योजनाको कडा आलोचना गरेका छन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १६:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतीय संसदको विशेष सत्रमा कांग्रेस सांसद शशि थरूरले महिला आरक्षणलाई डीलिमिटेशनसँग जोड्ने सरकारी योजनाको कडा आलोचना गरे।
  • थरूरले डीलिमिटेशनलाई 'राजनीतिक नोटबन्दी' भने र यसले संघीय ढाँचालाई खतरामा पार्ने आशंका व्यक्त गरे।
  • उनले महिला आरक्षणलाई जटिल प्रशासनिक प्रक्रियासँग जोडेर भारतीय महिलाको आकांक्षा बन्धक बनाइएको बताए।

४ वैशाख, काठमाडौं । भारतीय संसदको तीन दिने विशेष सत्रको दोस्रो दिन लोकसभामा बोल्दै कांग्रेस सांसद शशि थरूरले महिला आरक्षणलाई डीलिमिटेशनसँग जोड्ने सरकारी योजनाको कडा आलोचना गरेका छन्।

थरूरले सरकारले नोटबन्दीको समयमा जस्तै डीलिमिटेशनमा पनि हतार गरिरहेको आरोप लगाउँदै यसले देशको संघीय ढाँचालाई नै खतरामा पार्ने आशंका व्यक्त गरे। उनले डीलिमिटेशनलाई ‘राजनीतिक नोटबन्दी’ को संज्ञा दिँदै यसबाट हुने सम्भावित क्षतिप्रति सचेत गराए।

बहसमा भाग लिँदै थरूरले सरकारले महिला आरक्षणलाई जनगणना र डीलिमिटेशनको जटिल प्रक्रियामा अल्झाएर ‘काँडेतारले बेरेको उपहार’ दिएको टिप्पणी गरे।

महिला आरक्षण तत्काल लागू गर्न सकिने अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि यसलाई इतिहासकै सबैभन्दा विवादित र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियासँग जोडेर भारतीय महिलाहरूको आकांक्षालाई बन्धक बनाइएको उनको तर्क थियो।

थरूरभन्दा अघि डीएमके सांसद कनिमोझीले पनि डीलिमिटेशनले संघीय ढाँचामा पार्ने नकारात्मक प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्।

सांसद थरूरले डीलिमिटेशनका कारण जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने दक्षिण भारतीय राज्यहरू राजनीतिक रूपमा कमजोर हुने र जनसंख्या बढाउने राज्यहरूले बढी राजनीतिक महत्व पाउने विरोधाभासपूर्ण स्थिति सिर्जना हुने बताए।

उनले प्रश्न गरे, “के हामीले राम्रो सुशासनको परिणाम राजनीतिक महत्वहीनता हो भन्ने सन्देश दिन खोजेका हौँ?”

यसका साथै उनले राष्ट्रिय आम्दानीमा बढी योगदान दिने राज्यहरूले कम हिस्सा पाउने र लोकसभाको आकार बढ्दा राज्यसभासँगको सन्तुलन बिग्रने जस्ता गम्भीर आर्थिक तथा संवैधानिक मुद्दाहरू पनि उठाए।

यद्यपि, बिहीबार बहसको पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलहरूको आशंकालाई सम्बोधन गर्दै पहिलेको अनुपात र आधारमै डीलिमिटेशन हुने र यसमा कुनै परिवर्तन नहुने भन्दै ग्यारेन्टी दिएका थिए।

भारत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

भारतमा डिलिमिटेशन विधेयकमाथि बहस: सरकारले ५० प्रतिशत लोकसभा सिट बढाउने

११ वर्ष ५१ दिनपछि बिहारको मुख्यमन्त्रीबाट बिदा भए नितिश कुमार

विश्व राजनीतिमा भारत : विश्वगुरु कि मूकदर्शक ?

भारतले किन दियो आफ्ना नागरिकलाई तुरुन्त इरान छोड्न निर्देशन ?

महाकालीमा बेपत्ता चन्दको शव भारतमा भेटियो

इरानबाट भारत आउने तयारीमा रहेको विमान अमेरिकी हमलामा क्षतिग्रस्त

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित