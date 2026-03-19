बैतडीमा मोटरसाइ दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु

बैतडफ बैतडीमा दुई वटा मोटरसाइकल ठोकिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १७:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बैतडीमा दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा जनक लुहारको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ।
  • दुर्घटनामा पाँच जना घाइते भएका छन् जसमा दुई जनालाई डडेल्धुरा अस्पताल रेफर गरिएको छ।
  • दुर्घटना सुर्नया गाउँपालिका–८ ढोल्यामोडमा शुक्रबार दिउँसो साढे १ बजे भएको हो।

वैशाख ४ गते ,बैतडी । बैतडफ बैतडीमा दुई वटा मोटरसाइकल ठोकिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।  पुर्चाैडीबाट ढोल्यामोडतर्फ आउदै गरेको से ५ प ४७१७ को मोटरसाइकलका चालक सुर्नया गाउँपालिका–८ का ३४ वर्षीय जनक लुहारको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सुरज सिंहले जानकारी दिए ।

गम्भीर घाइते भएका लुहारलाई उपचारको लागि नजिकैको दउलेक अस्पतालमा लगिएकोमा पौने ४ बजेमा चिकित्सकहरुले मृत घोषणा गरेका हुन् । शुक्रबार दिउँसोको साढे १ बजेको समयमा जिल्लाको श्रीभावरदेखि पुर्चौडीतर्फ जाँदै गरेको पुर्चाैडी नगरपालिका–५ का २४ वर्षीय अमिर कठायतले चलाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश ०१ ०१३ प ४२४६ नम्बरको मोटरसाइकल र पुर्चाैडीबाट ढोल्यामोडतर्फ आउँदै गरेको सुर्नया गाउँपालिका–८ का ३४ वर्षीय जनक लुहारले चलाएको से ५ प ४७१७ को मोटरसाइकल ढोल्यामोड पुर्चाैडी सडकखण्ड अन्तरगत पर्ने सुर्नया गाउँपालिका–८ ढोल्यामोडमा एक आपसमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो ।

दुर्घटनामा परी दुवै मोटरसाइकलका चालकसहित पाँच जना घाइते भएका थिए । गम्भिर घाइते भएका लुहारको मृत्यु भएको छ । घाइते हुनेमा पुर्चाैडीबाट ढोल्यामोड तर्फ आइरहेको मोटरसाकइकलको पछाडी सवार पुर्चाैडी नगरपालिका–५ हिक्मत कुवँर, श्रीभावरदेखि पुर्चाैडीतर्फ गइरहेको मोटरसाइकलमा सवार सिगास गाउँपालिका–९का ३४ वर्षीय जय बहादुर चन्द र सोही मोटरसाइकलमा सवार सिगास गाउँपालिका– ९ का २६ वर्षीय केशव बहादुर चन्द रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रबक्ता प्रहरी निरीक्षक सुरज सिंहले जानकारी दिए ।

गम्भीर घाइते भएका मोटरसाइकल चालक जनक लुहारलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देउलेकमा पठाइएको छ । यसैगरी अर्का मोटरसाइकल चालक अमीर कठायत र पछाडि सवार हिक्मत कुवँरलाई डडेल्धुरा अस्पताल रेफर गरिएको प्रहरी निरीक्षक सिंहले बताए । अन्यको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ ।

दुर्घटना
