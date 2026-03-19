+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

होर्मुज संकट समाधानका लागि युरोपको ‘तेस्रो बाटो’

पेरिसमा ३० भन्दा बढी राष्ट्रको सम्मेलन सुरु

अमेरिका र इरानको प्रत्यक्ष टकरावका बीच युरोपले चालेको यो कदमले विश्व राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण पैदा गर्न सक्ने देखिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १७:३२

अमेरिका, इजरायल र इरानलाई सहभागी नगराइ फ्रान्स र बेलायतले होर्मुज स्ट्रेट पुन: खोल्ने उद्देश्यले ३० भन्दा बढी राष्ट्रहरूको एक शक्तिशाली गठबन्धन निर्माणको प्रयास थालेका छन् ।

शुक्रबार पेरिसमा आयोजित यस विशेष शिखर सम्मेलनमार्फत युरोपेली शक्तिहरूले मध्यपूर्वको युद्धमा आफ्नो प्रभाव देखाउन ‘तेस्रो बाटो’ को प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

छ हप्ताअघि अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको बमबारीसँगै सुरु भएको यो युद्धमा युरोपले आफू कुनै पनि पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

यद्यपि, बढ्दो इन्धनको मूल्य र युक्रेनमा पठाउनुपर्ने सैन्य सहायता युद्धतर्फ मोडिन थालेपछि युरोपले यसको ठूलो आर्थिक र रणनीतिक मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ ।

यही कारणले गर्दा पेरिस र लन्डनले एसिया, हिन्द–प्रशान्त, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई समेटेर एउटा साझा र भरपर्दो प्रस्ताव निर्माण गर्न खोजेका हुन् ।

यस सम्मेलनको अतिथि सूचीमा जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज, इटालीकी प्रधानमन्त्री जोर्जिया मेलोनीका साथै खाडी र एसियाली मुलुकका नेताहरू समावेश छन् ।

विशेष गरी समुद्री मार्ग र ढुवानीमा प्रत्यक्ष चासो राख्ने चीनलाई पनि निमन्त्रणा पठाइएको छ, तर चीन कुन स्तरमा सहभागी हुनेछ भन्ने चाहिँ अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको कार्यालय एलिसी प्यालेसका एक अधिकारीका अनुसार यो पहलको मुख्य उद्देश्य युद्धरत प्रमुख पक्षहरूलाई बाहिर राखेर विश्वव्यापी व्यापारिक मार्गलाई सुचारु बनाउन एउटा विकल्प तयार पार्नु हो ।

यो शिखर सम्मेलनको अवधारणा एक महिनाअघि फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको साइप्रस भ्रमणका क्रममा तय गरिएको बताइएको छ ।

अमेरिका र इरानको प्रत्यक्ष टकरावका बीच युरोपले चालेको यो कदमले विश्व राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण पैदा गर्न सक्ने देखिएको छ ।

मध्यपूर्व तनाव युरोप होर्मुज संकट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पाकिस्तानी सेना प्रमुख तेहरानमा, इरानी सभामुख गालिबाफसँग भेटवार्ता

पाकिस्तानी सेना प्रमुख तेहरानमा, इरानी सभामुख गालिबाफसँग भेटवार्ता
टर्कीविरुद्ध इजरायलले किन गर्‍यो यस्तो टिप्पणी ?  

टर्कीविरुद्ध इजरायलले किन गर्‍यो यस्तो टिप्पणी ?  
इरानी सेनाको चेतावनी : अमेरिकाले नाकाबन्दी गरे खाडीका कुनै बन्दरगाह सुरक्षित रहन्नन्

इरानी सेनाको चेतावनी : अमेरिकाले नाकाबन्दी गरे खाडीका कुनै बन्दरगाह सुरक्षित रहन्नन्
बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मर यूएई भ्रमणमा, मध्यपूर्वमा स्थायी युद्धविराममा जोड

बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मर यूएई भ्रमणमा, मध्यपूर्वमा स्थायी युद्धविराममा जोड
अमेरिका/इजरायल-इरान युद्ध : टर्कीको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ

अमेरिका/इजरायल-इरान युद्ध : टर्कीको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ
मध्यपूर्व तनावको असर : रुपन्देहीका उद्योगहरु ‘सटडाउन’को अवस्थामा

मध्यपूर्व तनावको असर : रुपन्देहीका उद्योगहरु ‘सटडाउन’को अवस्थामा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित