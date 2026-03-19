इरानसँग युद्ध अन्त्यबारे ट्रम्प भन्छन्- हामीलाई कुनै हतार छैन

‘हामीलाई कुनै पनि किसिमको हतार छैन । हामी राम्रो सम्झौता चाहन्छौं’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १४:५३

१० वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति  डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको जारी तनाव कम गर्न आफू हतारमा नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बिहीबार फक्स न्युजसँग टेलिफोन संवादका क्रममा उनले इरानसँगको युद्धविराम समयसीमाबारे अमेरिका कुनै पनि किसिमको दबाबमा नरहेको बताएका छन् ।

‘हामीलाई कुनै पनि किसिमको हतार छैन । हामी राम्रो सम्झौता चाहन्छौं,’ ट्रम्पले भनेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव क्यारोलाइन लेभितले अमेरिकाको इरानसँग विभिन्न माध्यमबाट वार्ता जारी रहेको पनि बताएका छन् । यस्तै ट्रम्पले इरानसँग आफ्ना सर्तहरू प्रष्ट बताइसकेको उनले बताए ।

‘अमेरिका इरानी शासनको जवाफ पर्खिरहेको छ । तर इरानले अहिलेसम्म प्रस्ट सन्देश दिएको छैन,’ लेभितले भनेका छन्, ‘यहीकारण राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्धविराम बढाउने फैसला गर्नुभएको हो ।’

उता इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजिस्कियानले इरान सधैँ संवादको स्वागत गर्ने बताउँदै अहिले संवादमा रुकावट पैदा भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

डोनाल्ड ट्रम्प मध्यपूर्व तनाव
ट्रम्पले किन बढाए इरानसँगको युद्धविराम? 

अमेरिकाले लम्ब्यायो इरानसँगको युद्धविराम अवधि, पाकिस्तानको आग्रहमा आक्रमण स्थगित

ट्रम्प भन्छन्– इरानीमा प्रतिबन्ध यथावत, इरान भन्छ– धम्कीका बीच वार्ता अस्वीकार्य  

होर्मुज स्ट्रेट खुलाउने अरू ३ विकल्प छाडेर ट्रम्पले नाकाबन्दी किन रोजे ?

ट्रम्पको नयाँ धम्की- बुधबारसम्म ठूलो सम्झौता नभए इरानमा फेरि बमबारी हुन्छ

इरानको युरेनियम अमेरिका लग्ने ट्रम्पको दाबी, इरानले भन्यो– ट्रम्पले झुट बोले

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

