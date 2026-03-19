कांग्रेस विवाद : अन्तिममा विश्वप्रकाशले बोलेपछि सकियो बहस

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी रिटमा बहस सकिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १८:३७

४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी रिटमा बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

आज शुक्रबार रिट निवेदक पक्ष र विपक्षका वकिलहरूले बहस गरे । जवाफ बहसपछि विपक्षका तर्फबाट कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अन्तिममा बहस गरे । बहस सकिएकोले आजै निर्णय आउन सक्ने सम्भावना छ ।

गत पुसको अन्तिम साता काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गर्दै गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।

विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि आयोगको सो निर्णयविरुद्ध देउवासहित उनको कार्यसमितिका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च अदालत
कांग्रेस विवाद मुद्दा : विश्वले बहस गर्नै पाएनन्, आजै निर्णय आउनसक्ने

कांग्रेस विवाद मुद्दा : विश्वले बहस गर्नै पाएनन्, आजै निर्णय आउनसक्ने
देउवाको गृहप्रदेशमा कांग्रेसले गर्ने भनेको निर्वाचन समीक्षा स्थगित

देउवाको गृहप्रदेशमा कांग्रेसले गर्ने भनेको निर्वाचन समीक्षा स्थगित
दलको नेताबारे छलफल गर्न कांग्रेस सांसदहरूको बैठक बस्दै

दलको नेताबारे छलफल गर्न कांग्रेस सांसदहरूको बैठक बस्दै
कांग्रेस आधिकारिकता मुद्दामा विश्वप्रकाशले पनि बहस गर्ने

कांग्रेस आधिकारिकता मुद्दामा विश्वप्रकाशले पनि बहस गर्ने
कांग्रेसले बोलायो प्रदेश सभापति र मुख्यमन्त्रीको बैठक

कांग्रेसले बोलायो प्रदेश सभापति र मुख्यमन्त्रीको बैठक
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका कसरी निभाउने भन्दै कांग्रेसको छलफल

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका कसरी निभाउने भन्दै कांग्रेसको छलफल

