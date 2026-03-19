सबै अग्रजलाई सँग लिएर अघि बढ्नेछौं : विश्वप्रकाश शर्मा

सर्वोच्च अदालतले उनी उपसभापति रहेको गगनकुमार नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता प्रदान गरेसँगै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते २३:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले गगनकुमार नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता प्रदान गरेपछि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नवीन ऊर्जासाथ अघि बढ्ने बताएका छन्।
  • विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा 'नवीन ऊर्जासाथ हामी अघि बढ्नेछौं' भनी सबै अग्रजलाई सँगै लिएर बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
  • उनीहरूले सबैको जीत र हित सुनिश्चित गर्दै बदलिएको कांग्रेसलाई अझ बलियो बनाउने र नवीन संभावनाको यात्रामा अघि बढ्ने योजना रहेको उल्लेख गरेका छन्।

४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नवीन ऊर्जाका साथ अघि बढ्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उनी उपसभापति रहेको गगनकुमार नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता प्रदान गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘नवीन ऊर्जासाथ हामी अघि बढ्नेछौं । श्रद्देय सबै अग्रजलाई सँगै लिएर बढ्नेछौं,’ गगन थापा सभापति हुँदा माला लगाइदिँदै गर्दाको तस्बिरसहित उनले लेखेका छन्, ‘सबैको जीत, सबैको हित सुनिश्चित गर्नेगरी बढ्नेछौं । बदलिएको कांग्रेस अझ बलियो बनाउँदै नवीन संभावनाको यात्रामा बढ्नेछौं ।’

विश्वप्रकाश शर्मा
सम्बन्धित खबर

इजलासमा विश्वप्रकाशले भने : विशेष महाधिवेशन वैधानिक छ

कांग्रेस आधिकारिकता मुद्दामा विश्वप्रकाशले पनि बहस गर्ने

केसीलाई उपसभापति शर्माको सुझाव- संसदीय दलको नेता होइन, राजनेता बन्नुस्

कांग्रेस कलहको अर्को उत्कर्ष

प्रदेश र स्थानीय सरकारको थप प्रभावकारिताका लागि आवश्यक संयोजनको जिम्मा विश्वप्रकाशलाई

दुई महामन्त्री लिएर ओलीलाई समवेदना दिन गुण्डु पुगे विश्वप्रकाश

