एमाले रूपान्तरण अभियानकर्ताले भने- बेमौसमी कम्युनिस्ट एकताको बहस दुराशययुक्त

‘हामी पार्टी नेतृत्वलाई रूपान्तरण, पुनर्गठन र पुनर्जागरणको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र केन्द्रीय कमिटीमार्फत त्यसलाई यथासिघ्र सम्बोधन गर्नेगरि अगाडि बढ्न जोडदार आग्रह गर्दछौं ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ५ गते २०:३८

५ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा वकालत गरिरहेका युवाहरूले पार्टीभित्रको रूपान्तरणको प्रयासलाई ओझेल पार्न कम्यनिस्ट एकताको बहस चलाइएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘केही समयअघिदेखि एमाले विशेष महाधिवेशनका लागि आवाज उठाइरहेका १० युवा नेताले शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीभित्रको रूपान्तरण र पुनर्गठनको अभियानलाई त्यस्ता बहसले ओझेल नपार्ने पनि बताएका छन् ।

‘नेतृत्वले गरेका गल्ती कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्न र मूल एजेन्डाबाट ध्यान मोड्नका लागि जुन प्रकारको बेमौसमी कम्युनिष्ट एकताको बहस चलाइएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्यसले पार्टीलाई अझ रक्षात्मक बनाउने निश्चित छ । यस्तो प्रयासले पार्टीभित्र विद्यमान मूल समस्याहरूलाई ओझेलमा पार्ने, कार्यशैलीगत र संगठनात्मक कमजोरीहरूलाई समाधान नगर्ने स्पष्ट नै छ ।’

पार्टीले फागुन २१ को निर्वाचनमा बेहोरेको हार केवल प्राविधिक पराजय मात्र नभई पार्टीको विद्यमान नीति, कार्यशैली र नेतृत्वमाथि जनताले गरेको गम्भीर अविश्वास र प्रश्न रहेको उनीहरूले भनेका छन् । ‘यतिबेला आम कार्यकर्ता र युवा पंक्तिले पार्टीको समग्र रूपान्तरण, पुनर्गठन र पुनर्जागरणको अपेक्षा गरिरहेका छन्,’ वक्तव्यमा उनीहरूले भनेका छन् ।

‘हामी कुनै पनि प्रकारको असमयिक र दुराशययुक्त पार्टी एकीकरणको प्रयासप्रति असहमति व्यक्त गर्दै त्यस्ता गतिविधिहरूको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामी पार्टी नेतृत्वलाई रूपान्तरण, पुनर्गठन र पुनर्जागरणको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र केन्द्रीय कमिटीमार्फत त्यसलाई यथासिघ्र सम्बोधन गर्नेगरि अगाडि बढ्न जोडदार आग्रह गर्दछौं ।’

वैधानिक ढंगले पार्टीलाई समयानुकूल रूपान्तरण, पुनर्गठन र पुनर्जागरण गर्न आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिन उनीहरूले बताएका छन् ।

यस्ताे छ वक्तव्य :

एमाले रूपान्तरण कम्युनिस्ट एकता
दीपेन्द्रको कप्तानी यात्रा

साइतअनुसार रातो मच्छिन्द्रनाथलाई रथारोहण गराइयो

स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या कसरी हेरफेर हुन्छ ? यस्तो छ प्रस्तावित नयाँ प्रक्रिया

होर्मुज स्ट्रेटमा फेरि तनाव : दुई भारतीय जहाजमा गोलीबारी

सबै जिल्ला प्रशासनमा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृहको ९ बुँदे निर्देशन

युरोपविरुद्ध सांस्कृतिक युद्धमा ट्रम्पका सारथि २७ वर्षीय सामसन

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

