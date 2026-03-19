७० प्रतिशतले घट्यो लसुन आयात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
७ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिना (साउन-चैत) मा नेपालमा लसुन आयात ७० प्रतिशतले घटेको छ ।
गत आव साढे ६ अर्ब रुपैयाँ नजिक लसुन आयात भएकोमा यस वर्ष परिमाण र मूल्य दुवैमा करिब ७० प्रतिशतको संकुचन देखिएको हो ।
चालु वर्ष ९ महिनामा नेपालमा भारत र चीनबाट १ अर्ब ९८ करोड ८० लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको जम्मा १४ हजार ४ सय ६५ टन ताजा लसुन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गत आव २०८१/८२ सोही अवधिमा नेपालमा भारत र चीनबाट ६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख ३९ हजार बराबर ४९ हजार ११ टन लसुन भित्रिएको थियो ।
तथ्यांक तुलना गर्दा गत वर्षभन्दा यस वर्ष लसुन आयात परिमाण ३४ हजार ५ सय ४६ टनले घटेको छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा यो ७०.४८ प्रतिशतको गिरावट हो ।
गत वर्ष ९ महिनामा लसुन आयातबाट सरकारले १ अर्ब ६६ करोड ४४ लाख ६१ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । चालु आव ४८ करोड ४२ लाख ५२ हजार संकलन भएको छ ।
