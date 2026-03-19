सुन चोरीमा संलग्न पाकिस्तानी नागरिकहरु पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते ६:३९

  • कपिलवस्तु प्रहरीले सुन चोरीमा संलग्न दुई जना पाकिस्तानी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ पर्नेमा २३ वर्षीय इरफान अली र ४४ वर्षीय सैफ उर रहमान रहेका छन्।
  • उनको साथबाट विभिन्न विदेशी मुद्रासहित १७ हजार १३६ अमेरिकी डलर र दुई थान मोबाइल बरामद गरिएको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं । सुन चोरीमा संलग्न दुई जना पाकिस्तानी नागरिकलाई कपिलवस्तु प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा पाकिस्तान घर भएका २३ वर्षीय इरफान अली र ४४ वर्षीय सैफ उर रहमान रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका सूचना अधिकारी रिपेन्द्र कुमार सिंहले जानकारी दिए ।

वैशाख ५ गते पक्राउ परेका उनीहरुको साथबाट १७ हजार १३६ अमेरिकी डलर, साउदी रियाल, बंगलादेशी टाका, युएई दिराम, मलेसियन रिंगेट र दुई थान मोबाइल समेत बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

केही स्थानीय तथा सुनचाँदी व्यवसायीहरुलाई अपिरिचित व्यक्तिहरुले अल्मल्याउने र सुन चोरेर भाग्ने गरेको सूचनाको आधारमा कपिलवस्तु प्रहरी अनुसन्धानमा खटिएको थियो ।त्यसक्रममा गत चैत ३० गते नै २० वर्षीया बिबी कालसुम र ४१ वर्षीया शबानालाई पक्राउ प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुबाट पाएको सूचना समेतको आधारमा यही वैशाख ५ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थप दुई जना पुरुषलाई पनि पक्राउ गरिएको हो ।

उनीहरुलाई कपिलवस्तु पुर्‍याई जिल्ला अदालतबाट आठ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पक्राउ परेका यी व्यक्तिहरुमाथि सुनसरीको इटहरी, मोरङको विराटनगर, रुपन्देहीको बुटवल र चितवनमा समेत सुनका गरगहना चोरीको जाहेरी दरखास्त परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

