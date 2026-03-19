भक्तपुर महोत्सवमा ३ करोडको कारोबार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- १०औं भक्तपुर महोत्सव सम्पन्न भएको छ।
- महोत्सवमा १५० भन्दा बढी स्टलहरूबाट करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
- महोत्सवमा करिब १ लाख मानिसले अवलोकन गरेका थिए र दैनिक चर्चित कलाकारहरूले सांगीतिक प्रस्तुति दिएका थिए।
८ वैशाख, काठमाडौं । १०औं भक्तपुर महोत्सव सम्पन्न भएको छ ।
महोत्सव २६ चैतदेखि सुरु भएको थियो । १२ दिनसम्म सञ्चालन भएको ‘भक्तपुर औद्योगिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि तथा व्यापार महोत्सव’ मा करिब १ लाख मानिसले अवलोकन गरेका औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सन्दिप महतले जानकारी दिए ।
महोत्सवमा स्थानीय उत्पादन, हस्तकलाका सामाग्री लगायतका १५० भन्दा बढी स्टलहरू थिए । ती स्टलहरूबाट करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबारको कारोबार भएको अध्यक्ष महतले दाबी गरे ।
महोत्सवमा दैनिक रूपमा चर्चित कलाकारहरूले सांगीतिक प्रस्तुति दिएका थिए । महोत्सवमा रोटे पिङ, ड्रागन ट्रेन लगायत मनोरञ्जनात्मक खेलका साधनहरू राखिएका थिए ।
