कार्ल्सबर्गको प्राथमिकता जलस्रोत संरक्षणमा, नेपालमा १० अर्ब लगानी गर्दै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १३:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कार्ल्सबर्ग ग्रुपले डब्लूडब्लूएफ डेनमार्कसँगको साझेदारीमा नेपालमा जलस्रोत संरक्षण र पानीको दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान सुदृढ बनाएको छ।
  • सन् २०२६ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने तीन वर्षीय योजनामा सिमसार क्षेत्र पुनर्स्थापना र पानीको उपलब्धता सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
  • कम्पनीले नेपाललाई प्राथमिकता बजार मान्दै १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै दिगो विकास र स्थानीय उत्पादन सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ।

९ वैशाख, काठमाडौं । कार्ल्सबर्ग ग्रुपले नेपालमा जलस्रोत संरक्षणमा आफ्नो ध्यान अझ सुदृढ बनाएको छ। डब्लूडब्लूएफ डेनमार्कसँगको साझेदारी मार्फत कम्पनीले पानीको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिएको हो ।

ब्रुअरी उद्योगका लागि पानी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकाले कम्पनीले पानीको दक्ष उपयोगसँगै भू–जल पुनर्भरण र सिमसार क्षेत्र पुनर्स्थापनामा काम अघि बढाएको जनाएको छ। यी प्रयासहरू दीर्घकालीन वातावरणीय दिगोपन सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक योजनाअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सन् २०२६ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने तीन वर्षीय योजनाअन्तर्गत देशका विभिन्न क्षेत्रमा बिग्रिएका सिमसार क्षेत्र पुनर्स्थापना र पानीको उपलब्धता सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्ल्सबर्गले जनाएको छ । यसले नदी–नालाको तहसम्म पानीको दीर्घकालीन सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने छ।

ुउक्त कार्यक्रम डब्लूडब्लूएफ वाटर रिस्क फिल्टरको मार्गदर्शनमा सञ्चालन भइरहेको छ, जसले कम्पनीका सञ्चालन र आपूर्ति शृंखलामा पानीसँग सम्बन्धित जोखिम पहिचान र व्यवस्थापनमा तथ्यमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछु कम्पनीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

नेपाललाई कार्ल्सबर्गले रणनीतिक रूपमा प्राथमिकता प्राप्त बजारका रूपमा लिएको छ । कम्पनीले हालै १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै दिगो विकास, स्थानीय उत्पादन सुदृढीकरण र दीर्घकालीन साझेदारी विस्तारमा जोड दिएको छ।

कार्ल्सबर्ग ग्रुप
Hot Properties

एक दर्जन सडक आयोजनालाई ४४ अर्ब ३३ करोड बराबर बहुवर्षीय स्रोत सहमति

एक दर्जन सडक आयोजनालाई ४४ अर्ब ३३ करोड बराबर बहुवर्षीय स्रोत सहमति
प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पुगे गृहमन्त्री

प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पुगे गृहमन्त्री
अभ्यास एकदिवसीय खेल : ओमानले नेपाल ए लाई दियो बलियो लक्ष्य

अभ्यास एकदिवसीय खेल : ओमानले नेपाल ए लाई दियो बलियो लक्ष्य
सफलताको जस लिएजस्तै पराजय र क्षतिको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ : विष्णु पौडेल

सफलताको जस लिएजस्तै पराजय र क्षतिको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ : विष्णु पौडेल
कूटनीतिक राहदानी वितरणबारे दलहरूसँग सभामुखले गरे परामर्श

कूटनीतिक राहदानी वितरणबारे दलहरूसँग सभामुखले गरे परामर्श
कम्युनिस्टले वर्ग छाडे कि वर्गले कम्युनिस्ट पार्टी ? 

कम्युनिस्टले वर्ग छाडे कि वर्गले कम्युनिस्ट पार्टी ? 

Advertisment

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

