+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेतृत्वको नयाँ रूप र भूमिकाको खोजीमा छु : प्रचण्ड

‘पार्टीमा बसेर रडाको गर्नेहरू आफ्नो बाटो लागे पनि हुन्छ’

‘यो हामीले एकता गरेका छौं, धेरैलाई जोडेका छौं । हामी फुत्किन दिन त कसैलाई चाहदैनौं ।  तर, यहाँ बसेर रडाको गर्ने चाहिँ नबसे हुन्छ, आफ्नो बाटो लागे पनि हुन्छ ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १५:२९

९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्यनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले नेतृत्वको नयाँ रूप र भूमिकाको खोजीमा रहेको बताएका छन् । बुधबार नेपालमा कम्यनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूले नेतृत्वको नयाँ स्वरूप खोजेपनि लडाइँ भने अन्तिमसम्म जारी राख्ने बताएका छन् ।

‘आफै त म लिडरसीपको नयाँ रूप र नयाँ भूमिकाको खोजीमा छु, म पनि । मलाई साथ चाहिएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘तर, म अन्तिम समयसम्म लडाइँ चाहिँ छोड्दिनँ फेरि फेला पार्‍या जस्तो लागेको छ, म खुसी छु ।’

अहिले पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने र पुनर्संरचनामा लैजाने नयाँ अवसर प्राप्त भएको पनि उनले टिप्पणी गरे । यस्तो बेला सच्चिन चाहनेहरू मात्रै पार्टीमा बस्न उनले आग्रह गरे ।

‘पार्टीलाई नयाँ नयाँ बनाउने बेला हो यो । मैले त साथीहरूसँग भनेको छु–सच्चिन चाहनेहरू हामीसँग बस्ने, नचाहनेहरू गए हुन्छ भन्या छु मैले,’ उनले भने ।

यो बेला धेरै पार्टीबीच एकता भएको र कोही नफुत्किउन भन्ने आफूले चाहेको पनि प्रचण्डले बताए । उनले अगाडि भने, ‘यो हामीले एकता गरेका छौं, धेरैलाई जोडेका छौं । हामी फुत्किन दिन त कसैलाई चाहदैनौं ।  तर, यहाँ बसेर रडाको गर्ने चाहिँ नबसे हुन्छ, आफ्नो बाटो लागे पनि हुन्छ ।’

पार्टीमा बसेर क्रान्तिकारी ढंगले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने संकल्प गर्नेहरू मात्रै पार्टीमा बस्न उनले आग्रह गरे । ‘हामी अरू पनि कोको छन् ल्याउँछौं । यो ऐतिहासिक अवसर हो आफूलाई बदल्ने, क्रान्तिकारी धारलाई फेरि नयाँ शिराबाट बनाउने अवसर हो,’ उनले भने ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित