+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विद्यालयको रकम हिनामिनाको आरोपमा प्रअसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १६:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रूकुम पश्चिमको त्रिभुवन जनता माविका ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
  • मुद्दा अनुसार तत्कालीन प्रअ हरिप्रसाद खनाल र लेखापाल ठकबहादुर बुढाथोकी विरुद्ध जनही १० लाख ७५ हजार ७५३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
  • अख्तियारले प्रविधिमैत्री कक्षा कोठा निर्माणमा नक्कली बिल भौचर बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ।

९ वैशाख, काठमाडौं । रूकुम पश्चिमको त्रिभुवन जनता माविका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष खेमराज खड्का, प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद खनालसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

तत्कालीन प्रअ खनाल र लेखापाल ठकबहादुर बुढाथोकी विरुद्ध जनही १०  लाख ७५ हजार ७५३, कार्यालय सहायकद्वय रमा शाह र गौरी रावत केसी विरुद्ध जनही ४ लाख ८८ हजार ८११ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

यसैगरी दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-६ का डिजिटल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स वर्ल्डका प्रोपाइटर शिवप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध ७ लाख ८ हजार ८११ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

विव्यस अध्यक्ष खड्का, मुसीकोट नगरपालिकाका शाखा अधिकृत बिनाराम खड्का र सूचना प्रविधि अधिकृत गोपाल ओलीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ (२) बमोजिमक कसर अनुसार कारबाही हुनुपर्ने आरोपपत्रमा छ ।

उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रविधिमैत्री कक्षा कोठा निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद गरिएको सामग्रीमा नक्कली बिल भौचर बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पुरातत्व विभागका तत्कालीन इन्जिनियर र सहायक पथप्रदर्शकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जसले सुन तस्करीको उजुरी दिए, उनीहरूमाथि नै भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियारले के आधारमा पूर्वसभामुख महरामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ?

रास्वपा कर्णालीका सहमहामन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रदीप परियारले पाए सफाइ

हुँदै नभएको घर धितो राखेर बैंकबाट ऋण, गाउँपालिकाका कर्मचारीसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित